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خبراء روسيين يقومون بهذا الامر في صنعاء - أخبار كلمتك

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خبراء روسيين يقومون بهذا الامر في صنعاء - أخبار كلمتك

خبراء روسيين يقومون بهذا الامر في صنعاء - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 25 نوفمبر 2024 05:05 مساءً - كلمتك/خاص:

كشف المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينغ، عن تواجد موظفين روسيين في العاصمة صنعاء بشأن تزويد الحوثيين بالأسلحة.

ونقلت صحيفة "فايننشال تايمز" عن ليندركينغ قوله "نعلم أن هناك أفراد روس في صنعاء يساعدون في تعميق هذا الحوار، وروسيا تتواصل بنشاط مع الحوثيين وتناقش إمدادات الأسلحة معهم".


وأضاف إن "أنواع الأسلحة التي تتم مناقشتها تثير قلقًا كبيرًا وستسمح للحوثيين بمهاجمة السفن بشكل أفضل في البحر الأحمر وربما أبعد من ذلك".

وأردف ليندركينج: "لقد رأينا تقارير تفيد بوجود مناقشات حول "الصواريخ المضادة للسفن" وأنواع أخرى من المعدات الفتاكة التي من شأنها أن تزيد من ما يستطيع الحوثيون فعله بالفعل".

وفيما يتعلق بتجنيد روسيا لليمنيين، قال ليندركينج إنه رأى تقارير. وقال: "أود أن أقول إن هذا الأمر يقلقنا بالتأكيد. إنه جزء من هذا الاتجاه، وليس شيئًا من شأنه أن يفاجئنا بالضرورة".

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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