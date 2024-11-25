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الرياضة - 07:26 - 3768 شهيدا و15699 مصابا حصيلة العدوان الإسرائيلي على لبنان - أخبار كلمتك

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الرياضة - 07:26 - 3768 شهيدا و15699 مصابا حصيلة العدوان الإسرائيلي على لبنان - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:26 - 3768 شهيدا و15699 مصابا حصيلة العدوان الإسرائيلي على لبنان - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 25 نوفمبر 2024 07:26 مساءً - أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى 3768 شهيدا و15699 مصابا منذ بدء الحرب على البلاد.

من ناحية أخرى، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء الاثنين، بأنه تم الانتهاء من نص اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، مشيرة إلى أن مجلس الوزراء الأمني يصادق على الاتفاق، الثلاثاء.

وقالت القناة 12 التلفزيونية الإسرائيلية: تم وضع اللمسات النهائية على نص اتفاق وقف إطلاق النار اليوم.

وأضافت أن مجلس الوزراء الأمني المصغر سيصادق على الاتفاق في اجتماع، الثلاثاء، ما لم يحدث شيء خطير يتسبب في انهياره.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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