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وفاة كاتبة وقاصة يمنية - أخبار كلمتك

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وفاة كاتبة وقاصة يمنية - أخبار كلمتك

وفاة كاتبة وقاصة يمنية - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 25 نوفمبر 2024 05:05 مساءً - كلمتك: خاص

 

إنتقلت إلى جوار ربها الكاتبة والقاصة اليمنية المتخصصة في أدب الطفل مها ناجي صلاح

وأكدت  مصادر عن وفاة الكاتبة والقاصة اليمنية المتخصصة في أدب الطفل مها ناجي صلاح، إثر تعرّضها لذبحة صدرية مفاجئة، عن عمر ناهز 46 عاماً


ونعت إدارة جائزة حزاوي لأدب الطفل الكاتبة مها صلاح، وتعزي أحباءها الذين تركت لهم رصيدا من الابتسامات والأمل عبر مؤسستها للطفولة "إبحار" ومشروعها القصصي في أدب الطفل.

وكانت الكاتبة مها صلاح عضو تحكيم الدورة الأولى لجائزة حزاوي لأدب الطفل وهي رئيسة لجنة تحكيم الدورة الثانية وقد وافاها الأجل قبل استكمال تقييمها لنصوص الدورة.

وضعت مها صلاح بصمتها البارزة في أدب الطفل وبرحيلها يفقد المشهد الأدبي والثقافي وأدب الطفل في اليمن فراغا كبيراً

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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