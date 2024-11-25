وفاة كاتبة وقاصة يمنية - أخبار كلمتك

إنتقلت إلى جوار ربها الكاتبة والقاصة اليمنية المتخصصة في أدب الطفل مها ناجي صلاح

وأكدت مصادر عن وفاة الكاتبة والقاصة اليمنية المتخصصة في أدب الطفل مها ناجي صلاح، إثر تعرّضها لذبحة صدرية مفاجئة، عن عمر ناهز 46 عاماً



ونعت إدارة جائزة حزاوي لأدب الطفل الكاتبة مها صلاح، وتعزي أحباءها الذين تركت لهم رصيدا من الابتسامات والأمل عبر مؤسستها للطفولة "إبحار" ومشروعها القصصي في أدب الطفل.

وكانت الكاتبة مها صلاح عضو تحكيم الدورة الأولى لجائزة حزاوي لأدب الطفل وهي رئيسة لجنة تحكيم الدورة الثانية وقد وافاها الأجل قبل استكمال تقييمها لنصوص الدورة.

وضعت مها صلاح بصمتها البارزة في أدب الطفل وبرحيلها يفقد المشهد الأدبي والثقافي وأدب الطفل في اليمن فراغا كبيراً