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الصلح خير، انتهاء أزمة مراقب مباراة الأهلي والاتحاد مع الصحفيين بحضور البلشي - أخبار كلمتك

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الصلح خير، انتهاء أزمة مراقب مباراة الأهلي والاتحاد مع الصحفيين بحضور البلشي - أخبار كلمتك

الصلح خير، انتهاء أزمة مراقب مباراة الأهلي والاتحاد مع الصحفيين بحضور البلشي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 25 نوفمبر 2024 07:33 مساءً - انتهت أزمة مراقب مباراة الأهلي والاتحاد السكندري عادل محفوظ مع رابطة النقاد الرياضيين، بعدما تواجد محفوظ اليوم الإثنين بمقر نقابة الصحفيين، وعقد جلسة صلح مع الزميل تامر يسري، بعد المشادة التي وقعت بينهما خلال المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي الأخيرة في الدوري الممتاز ضد الاتحاد السكندري، والتي نتج عنها رفض السادة الصحفيين حضور المؤتمر الصحفي لمدرب الأهلي السويسري مارسيل كولر.

 

تصالح عادل محفوظ مع رابطة النقاد الرياضيين

وبحضور خالد البلشي نقيب الصحفيين وحسن خلف الله رئيس رابطة النقاد الرياضيين تم عقد جلسة صلح بين عادل محفوظ مراقب مباراة الأهلي والاتحاد السكندري وبين الزميل تامر يسري وذلك بمقر نقابة الصحفيين بحضور الزملاء بالمكتب التنفيذي لرابطة النقاد وعدد من الزملاء الصحفيين.

ويثمن المكتب التنفيذي لرابطة النقاد تلك الخطوة والتي جاءت في إطار من الود والاحترام ويشدد على أهمية دور المنسق الإعلامي لإدارة ملف المؤتمرات الصحفية في الفترة القادمة.

 

رابطة الأندية تعلن إيقاف مراقب مباراة الأهلي والاتحاد 

وكانت أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة بيانا رسميا قبل قليل، عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي، أعلنت من خلاله تقديرها لجموع الصحفيين ورجال الإعلام، بعد الأحداث التي صاحبت المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي والاتحاد السكندري، التي أقيمت مساء أمس السبت على ملعب ستاد السلام 

وجاء في نص البيان، أن رابطة الأندية المصرية المحترفة استدعت عادل محفوظ مراقب مباراة الأهلي والاتحاد السكندري، ولكنه اعتذر عن الخضوع للتحقيق، وتأكد لها بعد سماع جميع الأطراف التي حضرت الواقعة أن مراقب المباراة تعامل مع الصحفيين بشكل غير لائق، وبناء عليه قررت الرابطة استبعاده من جميع المباريات التي تنظمها الرابطة.

بيان رابطة الأندية المصرية، كلمتك

 

الإعلاميون يقاطعون مؤتمر كولر

رفض الإعلاميون حضور المؤتمر الصحفي الخاص بمارسيل كولر مدرب النادي الأهلي، بعد قيام مراقب المباراة بإنهاء المؤتمر الصحفي الخاص بمدرب الاتحاد السكندري قبل عرض أسئلتهم.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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