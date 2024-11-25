الكونفدرالية، مؤتمران صحفيان غدا لـ علي ماهر ومدرب إنيمبا النيجيري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 25 نوفمبر 2024 07:33 مساءً - تستضيف قاعة المؤتمرات الصحفية باستاد السويس الجديد مساء غدا الثلاثاء المؤتمرين الصحفيين الخاصين لـ علي ماهر المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري والنيجيري ايما اولاريواجي المدير الفني لفريق انيمبا النيجيري وذلك قبل يوم واحد من مباراة الفريقين معًا بالبطولة الكونفيدرالية.

موعد المؤتمر الصحفي لعلي ماهر وكابتن المصري



يبدأ المؤتمر الصحفي للكابتن علي ماهر في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرًا وذلك قبل مران المصري الذي يبدأ في الرابعة والذي سيكون متاحًا لوسائل الإعلام لمدة 15دقيقة.

موعد المؤتمر الصحفي لمدرب انيمبا النيجيري

ويبدأ المؤتمر الصحفي للنيجيري أولاريواجي في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً قبل نصف الساعة من مران الفريق الذي سيكون متاحًا لوسائل الإعلام لمدة 15دقيقة أيضًا.

ومن المقرر أن يدير كلا المؤتمرين الإعلامي محمد السيسي المنسق الإعلامي للمباراة والمعين من قِبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف ".

موعد مباراة المصري وانيمبا النيجيري

ويلتقي المصري وانيمبا النيجيري في الساعة السادسة مساء بعد غدا الأربعاء على ستاد السويس الجديد ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات ( المجموعة الرابعة ) للنسخة الثانية والعشرين لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

المالي بوبو تراوري حكمًا لمباراة المصري وانيمبا بالكونفيدرالية

وأعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة الجولة الأولى من دور المجموعات ( المجموعة الرابعة ) للنسخة الثانية والعشرين لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية والتي تجمع بين المصري وضيفه فريق انيمبا النيجيري والمقرر إقامتها على ستاد السويس الجديد في السادسة مساء الأربعاء المقبل الموافق السابع والعشرين من نوفمبر الجاري.

ويقود الطاقم الذي ينتمي إلى دولة مالي حكم الساحة "بوبو تراوري"، ومعه مساعد الحكم الأول " موديبو ساماكي "، ومساعد الحكم الثاني "أمادو بيلي جيسي"، فيما يقوم " سوري ابراهيما كيتا بمهام الحكم الرابع.

هذا وقد تم طرح تذاكر المباراة وعددها 5000 تذكرة - في فئتين ( الدرجة الثانية المواجهة للمقصورة وقيمتها 100 جنيها، والدرجة الثالثة خلف أحد المرميين وقيمتها 75 جنيها )، فيما تم طرح 200 تذكرة إضافية أيضا لجماهير الفريق الضيف.



وأهابت مديرية أمن السويس بجماهير النادي المصري بالتفويج الموحد لرحلات الجماهير والتواجد أمام الاستاد بساعتين على الأقل حتى يمكن تأمين وتيسير عملية دخول الجماهير للاستاد لمؤازرة الفريق في هذه المباراة الهامة.

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