الأهلي يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة استاد أبيدجان بدوري أبطال إفريقيا (صور) - أخبار كلمتك

الأهلي يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة استاد أبيدجان بدوري أبطال إفريقيا (صور) - أخبار كلمتك

ماجد موسى يكشف لكلمتك سبب اعتذاره عن الاستمرار مراقبا للمباريات - أخبار كلمتك

ماجد موسى يكشف لكلمتك سبب اعتذاره عن الاستمرار مراقبا للمباريات - أخبار كلمتك

خاض حملته على التيك توك، كالين جورجيسكو يتصدر الانتخابات الرئاسية الرومانية - أخبار كلمتك

خاض حملته على التيك توك، كالين جورجيسكو يتصدر الانتخابات الرئاسية الرومانية - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بمشاركة 100 فنان.. اختتام «مهرجان تنوير» في الشارقة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بمشاركة 100 فنان.. اختتام «مهرجان تنوير» في الشارقة - أخبار كلمتك

أول تعليق من نجل سعد الصغير على حبس والده 3 سنوات - أخبار كلمتك

أول تعليق من نجل سعد الصغير على حبس والده 3 سنوات - أخبار كلمتك

خبير يكشف توقعات سعر أوقية الذهب بنهاية العام الجاري (فيديو) - أخبار كلمتك

خبير يكشف توقعات سعر أوقية الذهب بنهاية العام الجاري (فيديو) - أخبار كلمتك

بعد غرق "سي ستوري" بالبحر الأحمر، تعرف على التغطيات التأمينية للانشات واليخوت - أخبار كلمتك

بعد غرق "سي ستوري" بالبحر الأحمر، تعرف على التغطيات التأمينية للانشات واليخوت - أخبار كلمتك

دوري أبطال آسيا، تعادل استقلال طهران التركي وباختاكور أوزبكستان سلبيا - أخبار كلمتك

دوري أبطال آسيا، تعادل استقلال طهران التركي وباختاكور أوزبكستان سلبيا - أخبار كلمتك

جدول ترتيب دوري المحترفين بعد ختام مباريات الجولة التاسعة - أخبار كلمتك

جدول ترتيب دوري المحترفين بعد ختام مباريات الجولة التاسعة - أخبار كلمتك

الدوري الإيطالي، إمبولي يتقدم على أودينيزي 1-0 في الشوط الأول - أخبار كلمتك

الدوري الإيطالي، إمبولي يتقدم على أودينيزي 1-0 في الشوط الأول - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 07:42 - تحويل الرسائل الصوتية إلى نصوص.. «ميتا» تكشف عن ميزة جديدة لـ «واتساب» - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 07:42 - تحويل الرسائل الصوتية إلى نصوص.. «ميتا» تكشف عن ميزة جديدة لـ «واتساب» - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:42 - تحويل الرسائل الصوتية إلى نصوص.. «ميتا» تكشف عن ميزة جديدة لـ «واتساب» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 25 نوفمبر 2024 07:42 مساءً - كشفت شركة ميتا، عن ميزة جديدة تمت إضافتها في تطبيق التواصل الاجتماعي «واتساب»، متمثلة في إطلاق خاصية تحويل الرسائل الصوتية إلى نصوص مكتوبة.

تفاصيل ومميزات خاصية تحويل الصوت إلى نص

وأكدت ميتا، أنه بمجرد تفعيل الخاصية يمكن للمستخدم تحويل الرسالة الصوتية إلى نص من خلال النقر المستمر عليها ثم اختيار خيار «تحويل إلى نص»، وأن تفاصيلها ومميزاتها تكمن في الآتي:

- الخاصية الجديدة ستكون مفيدة عند وجود المستخدم وسط ضوضاء أو يتحرك ولا يستطيع سماع الرسالة الصوتية.

- المستخدم يحتاج إلى الدخول لإعدادات التطبيق واختيار قسم «محادثات» ثم النقر على خيار «تحويل الرسالة الصوتية إلى نص» ثم تفعيل الخاصية.

- ستمكن المستخدم من اختيار لغة الكتابة المطلوبة.

واتساب

- بمجرد تفعيل الخاصية يمكن للمستخدم تحويل الرسالة الصوتية إلى نص من خلال النقر المستمر عليها ثم اختيار خيار «تحويل إلى نص».

- لن يقوم التطبيق بتحويل الرسائل الصوتية إلى نصوص بطريقة آلية في كل مرة تصل فيها رسالة صوتية.

- سيتم إتاحة الخاصية الجديدة للمستخدمين في مختلف أنحاء العالم بلغات محددة خلال الأسابيع المقبلة.

- تتحدد اللغات التي تدعمها الخاصية بالنسبة للأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل iOS على الإصدار.

- آبل أطلقت خاصية مماثلة لتطبيق massage الخاص بها، مع تحديث نظام تشغيل أجهزة أبل الذكية iOS17.

تطبيق واتساب

اللغات المتاح تحويلها في الخاصية

ويدعم الإصدار iOS16 فأعلى اللغات التالية:

- الإنجليزية.

- الفرنسية.

- الإسبانية.

- الألمانية.

- الإيطالية.

- اليابانية.

- الكورية.

- البرتغالية.

- الروسية.

- التركية.

- الصينية.

- العربية.

وإذا كان الإصدار iOS 17 فأعلى فإن قاعدة اللغات تتسع لتشمل الدنماركية والفنلندية والنرويجية والهولندية والسويدية والعربية والتايلاندية.

أما الأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد فتدعم اللغات الإنجليزية والبرتغالية والإسبانية والروسية فقط في الوقت الحالي.

اقرأ أيضاً
«واتساب» تطلق خاصية تحويل الرسائل الصوتية إلى نصوص مكتوبة

واتساب بلس الأزرق 2024.. المميزات وطريقة التحميل

50 ألف جنيه غرامة.. تحذيرات صارمة بشأن استخدام «واتساب» | تفاصيل

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

موعد مباراة الزمالك وبلاك بولز بالكونفدرالية - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق