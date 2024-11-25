الرياضة - 07:42 - تحويل الرسائل الصوتية إلى نصوص.. «ميتا» تكشف عن ميزة جديدة لـ «واتساب» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 25 نوفمبر 2024 07:42 مساءً - كشفت شركة ميتا، عن ميزة جديدة تمت إضافتها في تطبيق التواصل الاجتماعي «واتساب»، متمثلة في إطلاق خاصية تحويل الرسائل الصوتية إلى نصوص مكتوبة.

تفاصيل ومميزات خاصية تحويل الصوت إلى نص

وأكدت ميتا، أنه بمجرد تفعيل الخاصية يمكن للمستخدم تحويل الرسالة الصوتية إلى نص من خلال النقر المستمر عليها ثم اختيار خيار «تحويل إلى نص»، وأن تفاصيلها ومميزاتها تكمن في الآتي:

- الخاصية الجديدة ستكون مفيدة عند وجود المستخدم وسط ضوضاء أو يتحرك ولا يستطيع سماع الرسالة الصوتية.

- المستخدم يحتاج إلى الدخول لإعدادات التطبيق واختيار قسم «محادثات» ثم النقر على خيار «تحويل الرسالة الصوتية إلى نص» ثم تفعيل الخاصية.

- ستمكن المستخدم من اختيار لغة الكتابة المطلوبة.

- بمجرد تفعيل الخاصية يمكن للمستخدم تحويل الرسالة الصوتية إلى نص من خلال النقر المستمر عليها ثم اختيار خيار «تحويل إلى نص».

- لن يقوم التطبيق بتحويل الرسائل الصوتية إلى نصوص بطريقة آلية في كل مرة تصل فيها رسالة صوتية.

- سيتم إتاحة الخاصية الجديدة للمستخدمين في مختلف أنحاء العالم بلغات محددة خلال الأسابيع المقبلة.

- تتحدد اللغات التي تدعمها الخاصية بالنسبة للأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل iOS على الإصدار.

- آبل أطلقت خاصية مماثلة لتطبيق massage الخاص بها، مع تحديث نظام تشغيل أجهزة أبل الذكية iOS17.

اللغات المتاح تحويلها في الخاصية

ويدعم الإصدار iOS16 فأعلى اللغات التالية:

- الإنجليزية.

- الفرنسية.

- الإسبانية.

- الألمانية.

- الإيطالية.

- اليابانية.

- الكورية.

- البرتغالية.

- الروسية.

- التركية.

- الصينية.

- العربية.

وإذا كان الإصدار iOS 17 فأعلى فإن قاعدة اللغات تتسع لتشمل الدنماركية والفنلندية والنرويجية والهولندية والسويدية والعربية والتايلاندية.

أما الأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد فتدعم اللغات الإنجليزية والبرتغالية والإسبانية والروسية فقط في الوقت الحالي.