أسعار الأسماك اليوم، ارتفاع البلطي والجمبري والسبيط في سوق العبور - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 25 نوفمبر 2024 07:33 مساءً - الإثنين 25/نوفمبر/2024 - 07:28 م 11/25/2024 7:28:46 PM

أسعار الأسماك اليوم، سجلت أسعار الأسماك والجمبري، تباينًا ملحوظًا، اليوم الإثنين 25 نوفمبر 2024 في سوق العبور للجملة.

أسعار الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم الإثنين، كلمتك

أسعار السمك والجمبري في سوق العبور اليوم الإثنين

«كلمتك» تستعرض سعر الأسماك والجمبري في سوق العبور للجملة اليوم الإثنين 25 نوفمبر 2024، في السطور التالية:

أسعار الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم الإثنين، كلمتك

تراوح سعر كيلو البلطي ممتاز من 69 إلى 73 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.

تراوح سعر البلطي متوسط الحجم من 64 إلى 69 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر بلطي أسواني من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر فيليه بلطي من 50 إلى 250 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر قشر بياض من 150 إلى 270 جنيهًا للكيلو، بارتفاع 20 جنيها عن سعره السابق.

تراوح سعر بياض أملس بلدي من 100 إلى 150 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر بياض أملس مزارع من 40 إلى 90 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر القراميط، من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر مكرونة خليجي من 75 إلى 85 جنيها للكيلو.

تراوح سعر مكرونة سويسي من 70 إلى 110 جنيهات للكيلو.

تراوح سعر برانيس إسكندراني من 70 إلى 110 جنيهات للكيلو.

تراوح سعر كيلو مكرونة مجمدة من 30 إلى 70 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو سمك موسى من 180 إلى 300 جنيه، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق.

أسعار الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم الإثنين، كلمتك

سعر السبيط والكابوريا والمرجان والجمبري

تراوح سعر كيلو السبيط، من 180 إلى 300 جنيه، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق. تراوح سعر كيلو الكابوريا من 40 إلى 135 جنيهًا. تراوح سعر كيلو مرجان ممتاز من 150 إلى 270 جنيهًا. تراوح سعر كيلو مرجان وسط من 100 إلى 140 جنيهًا. تراوح سعر كيلو المرجان مجمد من 30 إلى 60 جنيهًا. تراوح سعر كيلو بربون ممتاز من 180 إلى 280 جنيهًا. تراوح سعر كيلو بربون وسط من 110 إلى 170 جنيهًا. تراوح سعر كيلو سمك دنيس من 90 إلى 230 جنيهًا. تراوح سعر الجمبري من 160 جنيهًا إلى 630 جنيهًا للكيلو حسب الحجم، بارتفاع 30 جنيها عن سعره السابق.

أسعار الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم الإثنين، كلمتك

سعر الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم الإثنين

تراوح سعر البوري من 90 جنيهًا إلى 155 جنيهًا حسب الحجم، بانخفاض 10 جنيها عن سعره السابق.

تراوح سعر سمك شعور من 100 إلى 300 جنيه للكيلو.

تراوح سعر سمك مازليا من 100 إلى 300 جنيه للكيلو.

تراوح سعر سمك وقار من 150 إلى 350 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر سمك قاروص من 150 إلى 350 جنيه للكيلو.

تراوح سعر سمك باغة من 20 إلى 30 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر السردين من 60 إلى 90 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر كسكمري من 60 إلى 80 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر السردين مجمد من 50 إلى 80 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر كيلو الماكريل مجمد من 100 إلى 140 جنيهًا.

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