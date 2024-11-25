محاضرة فنية بالفيديو تجهز لاعبي الأهلي لمواجهة ستاد أبيدجان - أخبار كلمتك

محاضرة فنية بالفيديو تجهز لاعبي الأهلي لمواجهة ستاد أبيدجان - أخبار كلمتك

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم - أخبار كلمتك

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم - أخبار كلمتك

شعبة المواد الغذائية: انخفاض ملحوظ في أسعار الجبن الرومي والجبنة البيضاء ثلاجة بالأسواق - أخبار كلمتك

شعبة المواد الغذائية: انخفاض ملحوظ في أسعار الجبن الرومي والجبنة البيضاء ثلاجة بالأسواق - أخبار كلمتك

رسائل مهمة من وزيرة التضامن لدعم المتعافين من الإدمان بعد علاجهم مجانا - أخبار كلمتك

رسائل مهمة من وزيرة التضامن لدعم المتعافين من الإدمان بعد علاجهم مجانا - أخبار كلمتك

تنبيه مهم من التعليم بشأن امتحانات نصف العام - أخبار كلمتك

تنبيه مهم من التعليم بشأن امتحانات نصف العام - أخبار كلمتك

شاكيرا تسجل رقمًا قياسيًا جديدًا في ملعب GNP Seguros - أخبار كلمتك

شاكيرا تسجل رقمًا قياسيًا جديدًا في ملعب GNP Seguros - أخبار كلمتك

وصول مئات اليمنيين للقتال في اوكرانيا - أخبار كلمتك

وصول مئات اليمنيين للقتال في اوكرانيا - أخبار كلمتك

تجديد اعتماد معهد تيودور بلهارس كمركز تعاون لمكافحة البلهارسيا مع الصحة العالمية - أخبار كلمتك

تجديد اعتماد معهد تيودور بلهارس كمركز تعاون لمكافحة البلهارسيا مع الصحة العالمية - أخبار كلمتك

جهود مصرية لحماية الآثار من العوامل الناتجة عن ظواهر تغير المناخ - أخبار كلمتك

جهود مصرية لحماية الآثار من العوامل الناتجة عن ظواهر تغير المناخ - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:45 - كتائب القسام: مقتل وجرح 10 جنود إسرائيليين في اشتباكات مع الاحتلال بشمال غزة - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:45 - كتائب القسام: مقتل وجرح 10 جنود إسرائيليين في اشتباكات مع الاحتلال بشمال غزة - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار اليمن

مدارس عدن تقوم بطرد الطلاب من الإمتحانات لسبب صادم - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مدارس عدن تقوم بطرد الطلاب من الإمتحانات لسبب صادم - أخبار كلمتك

مدارس عدن تقوم بطرد الطلاب من الإمتحانات لسبب صادم - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 25 نوفمبر 2024 10:09 صباحاً - كلمتك/ خاص

شكا عدد من أولياء أمور الطلاب من طرد أبناءهم من الامتحانات بسبب تأخير دفع الرسوم .

وقال عدد من أولياء أمور الطلاب: أن المدارس الخاصه قامت بطرد الطلاب من الامتحانات بسبب تأخير دفع الرسوم 

واختتموا: كيف بإمكاننا دفع رسوم مدارس اطفالنا ونحن بدون مرتبات حتى اليوم ( حسبنا الله ونعم الوكيل)

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

إخترنا لك

بالصور.. تشييع مهيب للحاج سالم صالح بوجليدة في مدينة عتق - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق