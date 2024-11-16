اصيب مئات المواطنين بنزلات برد قاسية في عدن خلال الايام الماضية.
وقال مواطنون لكريتر سكاي:تفشت خلال الايام الماضية نزلات البرد بين المواطنين بصورة كبيرة وغير مسبوقة كونها شديدة ببعض الحالات
واضافوا:زكام وحمى وسعال وصداع والم بالصدر رافق نزلات البرد هذه لتجعلها من اشد نزلات البرد التي عرفناها خلال الفترة الماضية.
واختتموا:ندعو مكتب الصحة بعدن لاصدار ارشادات للوقاية من هذه النزلات وكيفية علاجها
تفشي هذا المرض بعدن - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - السبت 16 نوفمبر 2024 02:18 مساءً - كلمتك/خاص:
اصيب مئات المواطنين بنزلات برد قاسية في عدن خلال الايام الماضية.
اصيب مئات المواطنين بنزلات برد قاسية في عدن خلال الايام الماضية.
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