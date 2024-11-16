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تفشي هذا المرض بعدن - أخبار كلمتك

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تفشي هذا المرض بعدن - أخبار كلمتك

تفشي هذا المرض بعدن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 16 نوفمبر 2024 02:18 مساءً - كلمتك/خاص:

اصيب مئات المواطنين بنزلات برد قاسية في عدن خلال الايام الماضية.
وقال مواطنون لكريتر سكاي:تفشت خلال الايام الماضية نزلات البرد بين المواطنين بصورة كبيرة وغير مسبوقة كونها شديدة ببعض الحالات 
واضافوا:زكام وحمى وسعال وصداع والم بالصدر رافق نزلات البرد هذه لتجعلها من اشد نزلات البرد التي عرفناها خلال الفترة الماضية.
واختتموا:ندعو مكتب الصحة بعدن لاصدار ارشادات للوقاية من هذه النزلات وكيفية علاجها

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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