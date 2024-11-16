جماعة الحوثي تقتحم مسجد في إب وتقوم بهذا الأمر - أخبار كلمتك

قالت مصادر محلية أن جماعة الحوثي فرضت خطيبا تابعا لها في مسجد المشاعبة في منطقة ميتم بمديرية ريف محافظة " ‎#إب" برفقة مسلحين بعدما اقتحموا المنبر الذين انتشروا في المسجد.

وذلك بهدف استبعاد الخطيب الرسمي ليلقي خطبته الحوثية الطائفية تحت قوة السلاح؛ مادفع الأهالي للخروج من المسجد ليبقى الخطيب مع مرافقيه.

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