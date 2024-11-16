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جماعة الحوثي تقتحم مسجد في إب وتقوم بهذا الأمر - أخبار كلمتك

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جماعة الحوثي تقتحم مسجد في إب وتقوم بهذا الأمر - أخبار كلمتك

جماعة الحوثي تقتحم مسجد في إب وتقوم بهذا الأمر - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 16 نوفمبر 2024 02:02 مساءً - كلمتك/ خاص

قالت مصادر محلية أن جماعة الحوثي فرضت خطيبا تابعا لها في مسجد المشاعبة في منطقة ميتم بمديرية ريف محافظة " ‎#إب" برفقة مسلحين بعدما اقتحموا المنبر الذين انتشروا في المسجد.

وذلك بهدف استبعاد الخطيب الرسمي ليلقي خطبته الحوثية الطائفية تحت قوة السلاح؛ مادفع الأهالي للخروج من المسجد ليبقى الخطيب مع مرافقيه.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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