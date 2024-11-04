أول تعليق بشأن حصول رمزي اليمني على سيارة من المشهور السعودي غازي الذيابي - أخبار كلمتك

علق الكاتب وثيق القاضي على حصول رمزي اليمني على سيارة اكسنت آخر موديل ( 2024 ) من المشهور السعودي غازي الذيابي

وقال القاضي في تغريدة له على حائط صفحته الرسمية بموقع فيسبوك:

اليمني ذاك الذي جالس معطوف في زاوية المكان ويعتلف الأغصان ويهرول نحو صفحات التواصل وينتقد رمزي وينعته بالقهوجي وأنه قَزم القبيلة وافتعل أشياء لا تليق به كإنسان،

وتابع بالقول:

حبيت أقول له أن غازي الذيابي أهدى رمزي سيارة اكسنت آخر موديل ( 2024 )

والسيارة "اللكزس" ما زالت تحت الرِهان حتى التقاء النصر والهلال في الديربي القادم

وإذا فاز النصر سيكون لرمزي نصيبًا منها ..

واختتم بالقول:

وأنت اتمسك بالقبيلة وأن مهنة النادل عيب في نظرك.

كحل عيونك يا دووب.