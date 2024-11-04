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أول تعليق بشأن حصول رمزي اليمني على سيارة من المشهور السعودي غازي الذيابي - أخبار كلمتك

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أول تعليق بشأن حصول رمزي اليمني على سيارة من المشهور السعودي غازي الذيابي - أخبار كلمتك

أول تعليق بشأن حصول رمزي اليمني على سيارة من المشهور السعودي غازي الذيابي - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 4 نوفمبر 2024 07:16 مساءً - كلمتك: خاص

علق الكاتب وثيق القاضي على حصول رمزي اليمني على سيارة اكسنت آخر موديل ( 2024 ) من المشهور السعودي غازي الذيابي 

وقال القاضي في تغريدة له على حائط صفحته الرسمية بموقع فيسبوك:
اليمني ذاك الذي جالس معطوف في زاوية المكان ويعتلف الأغصان ويهرول نحو صفحات التواصل وينتقد رمزي وينعته بالقهوجي وأنه قَزم القبيلة وافتعل أشياء لا تليق به كإنسان، 

وتابع بالقول:
حبيت أقول له أن غازي الذيابي أهدى رمزي سيارة اكسنت آخر موديل ( 2024 ) 
والسيارة "اللكزس" ما زالت تحت الرِهان حتى التقاء النصر والهلال في الديربي القادم 
وإذا فاز النصر سيكون لرمزي نصيبًا منها ..

واختتم بالقول:
وأنت اتمسك بالقبيلة وأن مهنة النادل عيب في نظرك.
كحل عيونك يا دووب.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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