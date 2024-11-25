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قبل شراء قطع غيار السيارات، تعرف على عمر وأداء بطاريات Eurorepar - أخبار كلمتك

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قبل شراء قطع غيار السيارات، تعرف على عمر وأداء بطاريات Eurorepar - أخبار كلمتك

قبل شراء قطع غيار السيارات، تعرف على عمر وأداء بطاريات Eurorepar - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 25 نوفمبر 2024 08:05 صباحاً - يستقبل سوق السيارات كل فترة العديد من قطع الغيار المحدثة لتلائم السيارات الجديدة، وتتناسب مع طبيعة المناخ المصري، وظهر ذلك عقب استقبال مصر بطاريات سيارات جديدة "Eurorepar" التي تقدم تكنولوجيا متطورة تناسب جميع الظروف، وتضمن قوة تشغيل استثنائية وطول عمر بأداء يليق بعلامة ستيلانتس الرائدة.

 

عمر طويل وأداء فائق لبطاريات Eurorepar
 

ويعد أداء بطاريات "Eurorepar" أداءً قويًا ومستقرًا حتى في أصعب الأجواء المناخية، لتمنح سائقي السيارات الثقة والاعتمادية في كل رحلة، فهو أداء استثنائي مهما كانت الظروف، كما أنها مصممة بتكنولوجيا متطورة لضمان مقاومة التآكل وطول العمر، مما يوفر على العملاء الوقت والجهد لعدم حاجة  البطاريات إلى الصيانة، فهي توفر عمر طويل وأداء فائق، وتأتي بضمان شامل لمدة عام، تأكيدًا على التزامنا بالجودة وراحة البال لعملائنا.

بطاريات Eurorepar تتوفر تقليدية ومن نوع EFB
 

وتتوافر بطاريات "Eurorepar" بنوعين لتناسب احتياجات واختيارات المستهلكين، النوع الأول هو البطارية التقليدية، والذي يعد الخيار الأمثل للأغلبية العظمى من السيارات،بحيث توفر قوة تشغيل عالية وعمرًا طويلًا مع سهولة تامة في الاستخدام، والنوع الثاني هو بطاريات "EFB" (التكنولوجيا المتقدمة للبطاريات)، والذي يعد اختيار مثالي للسيارات الحديثة التي تحتوي على نظام تشغيل وإيقاف المحرك الآلي.

بطاريات Eurorepar تغطي أغلب أنواع السيارات بمصر 
 

تغطي بطاريات Eurorepar أغلبية أنواع السيارات المنتشرة في السوق المصري، لتضمن توافقًا مثاليًا مع السيارات الحديثة التي تعتمد على أجهزة وأنظمة إلكترونية متعددة. تم تطوير هذه البطاريات بمواد عالية الجودة ووفقًا لمعايير العالمية والتي تعتبر من أعلى معايير الجودة، لضمان  أداء مثالي لسياراتكم.

تعزيز كفاءة السيارات في مصر عبر بطاريات Eurorepar
 

ومن خلال هذا الإطلاق الجديد، تجدد الشركات المختصة بقطع الغيار  التزامها تجاه عملائها في مصر بتقديم حلول متكاملة ذات جودة استثنائية، مما يعزز كفاءة أداء السيارات  ويوفر راحة البال للسائقين. اختاروا Eurorepar اليوم واستمتعوا بأداء لا مثيل له، وضمان يعزز ثقتكم

 

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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