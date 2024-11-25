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موعد مباراة النصر السعودي والغرافة القطري بدوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

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موعد مباراة النصر السعودي والغرافة القطري بدوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

موعد مباراة النصر السعودي والغرافة القطري بدوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 25 نوفمبر 2024 10:39 صباحاً - يخوض النصر السعودي مباراة مهمة خارج الديار أمام الغرافة القطري، ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025.

ويحتل النصر المركز الثالث في ترتيب مجموعة الغرب برصيد 10 نقاط من 3 انتصارات وتعادل، بينما يأتي الغرافة في المركز السادس برصيد 4 نقاط (من انتصار وتعادل وهزيمتين).

 موعد مباراة الغرافة والنصر في دوري أبطال آسيا 


وتقام مباراة الغرافة والنصر على ملعب البيت  في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت السعودية.


القنوات الناقلة لمباراة الغرافة والنصر

يتم إذاعة مباراة الغرافة والنصر عبر قنوات SSC SPORT HD داخل السعودية وbeIN SPORTS AFC في باقي الدول.

النصر ضد الغرافة 


ويتطلع النصر للفوز الرابع ومواصلة المنافسة على الصدارة، وخسر الفريق آخر لقاء له أمام القادسية ضمن دوري "روشن السعودي للمحترفين".


في المقابل، يتطلع الغرافة للفوز من أجل التقدم في سلم الترتيب والوصول لدور الـ16، ولدى الفريق القطري فوز وتعادل، مقابل خسارة مباراتين، ولديه 6 أهداف مقابل دخول 8 أهداف في مرماه.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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