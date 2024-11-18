الرياضة - 09:26 - انتصر السرطان.. وفاة أيمن العلي ملك جمال الأردن - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 18 نوفمبر 2024 09:26 صباحاً - خيم الحزن على رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الاثنين، إثر انتشار نبأ وفاة أيمن العلي ملك جمال الأردن، بعد فترة قصيرة من نشره صورة تبين إصابته بمرض السرطان.

ونستعرض خلال السطور التالية تفاصيل وفاة أيمن العلي ملك جمال الأردن.

وفاة أيمن العلي ملك جمال الأردن

أكدت وسائل إعلام أردنية صباح اليوم، وفاة الناشط الأردني أيمن العلي، المعروف بلقب «ملك جمال الأردن»، بعد معاناة طويلة مع مرض السرطان.

وقالت إنه سيجري تشييع جثمانه اليوم.

تطورات الحالة الصحية لـ أيمن العلي ملك جمال لبنان

وكانت والدة أيمن قد صرحت قبل نحو أسبوع بأن نجلها توقف عن تلقي العلاج الكيماوي، معتمدًا فقط على المسكنات في أيامه الأخيرة، وقالت: "كل أم تتمنى لو تكون هي من تمرض بدلاً من فلذة كبدها، ولكن هذا قضاء الله ولا اعتراض على حكمه، الحمد لله.. أسأل الله أن يمنح القوة لكل أم تعيش مثل هذه المعاناة".

التوجهات الإنسانية لـ أيمن العلي على السوشيال ميديا

عرف أيمن العلي بتفاعله الإنساني ودعمه للقضايا العادلة، إذ شارك آخر تعليقاته عبر «فيسبوك» على مقطع مصور موجه من غزة إلى الأردن، متأثرًا بالدعاء له بالشفاء. وكتب قائلًا: «أجمل شيء شفته بحياتي هذا اليوم، والله بحبكم من قلبي، الله يسعدكم ويعطيكم الصحة، الله ينصركم يا رب».

وقبل نحو عام، أعلن الراحل أيمن العلي، المعروف بلقب «ملك جمال الأردن»، إصابته بمرض السرطان، ما أثار موجة واسعة من التعاطف والدعم عبر منصات التواصل الاجتماعي، وشارك العلي متابعيه حينها تفاصيل رحلته مع المرض، ونشر صورا له أثناء تلقيه العلاج داخل المستشفى، مرفقة بطلب الدعاء له بالصبر وقوة الإرادة، ومنذ الإعلان عن إصابته، حرص العلي على مواجهة المرض بعزيمة لا تلين، متعهدا بعدم الاستسلام رغم قسوة العلاج.

في منشورات متتالية، وثّق العلي لحظات صعبة من رحلته، بما في ذلك الجلسات الأولى للعلاج الكيميائي، حيث ظهر مبتسماً رغم الألم، مؤكداً أنه يتحدى المرض بإيمان وصبر، وكان العلي قد أشار في تصريحات سابقة إلى أن الدعم النفسي من عائلته وأصدقائه، إضافة إلى دعاء محبيه، كان له دور كبير في تعزيز إرادته، وأكد أنه رغم الألم الجسدي، فإن روحه ظلت مفعمة بالأمل، موضحا أنه تلقى الجرعة الثالثة من العلاج وهو في حالة جيدة.

آخر ظهور لـ أيمن العلي ملك جمال الأردن

جدير بالذكر أن آخر ظهور لملك جمال الأردن كان من خلال صورة نشرها على فراش أحد المستشفيات في الأردن برفقة والدته وظهر منهكًا بجسد هزيل وفقدان للوزن بشكل واضح، مع تورم كبير في قدميه وبطنه إثر معاناته مع سرطان المعدة، وعلق عليها قائلًا: «الحمد لله.. دعوة من القلب».