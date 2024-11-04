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من أجل كأس العالم للأندية، الهلال السعودي يسعى لضم محمد صلاح - أخبار كلمتك

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من أجل كأس العالم للأندية، الهلال السعودي يسعى لضم محمد صلاح - أخبار كلمتك

من أجل كأس العالم للأندية، الهلال السعودي يسعى لضم محمد صلاح - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 4 نوفمبر 2024 08:29 مساءً - كشف تقرير صحفي إنجليزي، اليوم الإثنين، عن تطورات جديدة بشأن إمكانية انتقال النجم المصري محمد صلاح، هداف فريق ليفربول، للعب في الدوري السعودي.

وارتبط اسم محمد صلاح في الصيف الماضي، بالانتقال للعب في الدوري السعودي، لكن ليفربول تمسك ببقائه بين صفوفه.

وينتهي العقد الحالي للنجم صلاح في أنفيلد، بنهاية الموسم الجاري، دون توصل لاتفاق بشأن التجديد حتى الآن.

الهلال السعودي يرغب في ضم محمد صلاح للعب مونديال الأندية 

وبحسب شبكة "توك سبورت" الإنجليزية، فإن نادي الهلال السعودي يرغب في التعاقد مع محمد صلاح، قبل كأس العالم للأندية 2025 في أمريكا.

وتقام منافسات النسخة الجديدة من كأس العالم للأندية، في الولايات المتحدة الأمريكية، بمشاركة 32 فريقًا الصيف المقبل.

وأضافت أن الهلال يسعى جاهدًا لضم صلاح قبل مونديال الأندية، وسينتظر حتى الصيف المقبل وانتهاء عقده مع ليفربول.

فتح القيد استثنائيا لأندية كأس العالم 

وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" فتح المجال أمام الأندية المشاركة في كأس العالم للأندية لضم لاعبين جدد، قبل البطولة، بشكل استثنائي.

وبناء عليه، سيكون بإمكان الهلال ضم محمد صلاح بين 1 و10 يونيو، قبل انطلاق البطولة في 15 من الشهر نفسه.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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