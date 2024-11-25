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انطلاق تدريب المعلمين بنظام الحصة بتعليم العجوزة (صور) - أخبار كلمتك

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انطلاق تدريب المعلمين بنظام الحصة بتعليم العجوزة (صور) - أخبار كلمتك

انطلاق تدريب المعلمين بنظام الحصة بتعليم العجوزة (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 25 نوفمبر 2024 08:54 صباحاً -  نظمت إدارة تعليم العجوزة تدريبًا مكثفًا للمعلمين الجدد العاملين بنظام الحصة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وعادل النجار محافظ الجيزة، في خطوة نحو تطوير العملية التعليمية وتحسين جودة التعليم.

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وجاء هذا التدريب برعاية سعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة وسمية الخطيب وكيل المديرية، وتحت إشراف الدكتورة حنان موسى مدير عام إدارة العجوزة التعليمية وهدى عبدالعال وكيل الإدارة.

أهداف التدريب

ويهدف هذا التدريب إلى رفع كفاءة المعلمين الجدد من خلال تزويدهم بأحدث الاستراتيجيات والأساليب التدريسية، وتحسين جودة العملية التعليمية من خلال تطبيق أساليب تدريس مبتكرة وفعالة، والاستعداد للعام الدراسي الجديد من خلال تجهيز المعلمين للتعامل مع المناهج الجديدة والطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة.
 

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محاور التدريب

ويضمن التدريب مجموعة متنوعة من المحاور الهامة، منها استراتيجيات التدريس الحديثة لتقديم محتوى شيق وجذاب للطلاب، والتعامل مع طلاب الدمج لتوفير بيئة تعليمية شاملة لجميع الطلاب، واستخدام التكنولوجيا في التدريس لتعزيز التفاعل بين المعلم والطالب، والتعلم النشط لتحفيز الطلاب على المشاركة الفعالة في العملية التعليمية، والمناهج الجديدة المطورة للتعرف على أحدث التطورات في مجال المناهج الدراسية.

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ومن المتوقع أن يساهم هذا التدريب في تحسين مستوى التحصيل الدراسي للطلاب، وزيادة تفاعل الطلاب مع العملية التعليمية، ورفع مستوى الرضا الوظيفي لدى المعلمين، وتطوير العملية التعليمية في مدارس العجوزة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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