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وزير البترول: الالتزام بالسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة جزء أصيل من منظومة عمل القطاع - أخبار كلمتك

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وزير البترول: الالتزام بالسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة جزء أصيل من منظومة عمل القطاع - أخبار كلمتك

وزير البترول: الالتزام بالسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة جزء أصيل من منظومة عمل القطاع - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 25 نوفمبر 2024 09:36 صباحاً - أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي، أن ثقافة الالتزام بمبادئ السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة تعد جزءًا أصيلًا من منظومة عمل قطاع البترول، وأن العمل يجري حاليًا على تأصيلها في كافة أوجه العمل البترولي.

وقال الوزير - في كلمة خاصة عن السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة، ضمن فعاليات مؤتمر إيجبت أويل أند جاز - إنه حرص على تكليف وكيل أول للوزارة للسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة بهدف التأكيد على أهمية وأولوية سلامة العاملين في مواقع العمل البترولي المختلفة، وكذلك أهمية الحفاظ على البيئة للأجيال القادمة.

وأضاف بدوي أن هذه الثقافة تعد أهمية قصوى لجذب الاستثمارات، حيث تبث رسالة تأكيد أن قطاع البترول يمتلك بيئة عمل واستثمار آمنة، موجهاً الشكر لمجهودات موظفي إدارات السلامة في مختلف شركات القطاع على الجهد المبذول خلال الفترة الأخيرة في تعميق ثقافة السلامة بين العاملين، وأكد على دعمه الكامل لهم في التدخل السريع لوقف أي ممارسات قد تسبب الضرر لسلامة العاملين والبيئة.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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