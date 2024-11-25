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الرياضة - 10:24 - لتحديد سعر الفائدة.. موعد الاجتماع المقبل للجنة السياسات بالبنك المركزي - أخبار كلمتك

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الرياضة - 10:24 - لتحديد سعر الفائدة.. موعد الاجتماع المقبل للجنة السياسات بالبنك المركزي - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:24 - لتحديد سعر الفائدة.. موعد الاجتماع المقبل للجنة السياسات بالبنك المركزي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 25 نوفمبر 2024 10:24 صباحاً - ينتظر الكثيرون الاجتماع الأخير للجنة السياسات بالبنك المركزي، وذلك لحسم مصير سعر الفائدة، وذلك بعد قرار اللجنة في الاجتماع على إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الخامسة على التوالي.

موعد الاجتماع المقبل للجنة السياسات بالبنك المركزي

يكون الاجتماع المقبل للجنة السياسات بالبنك المركزي يوم 26 ديسمبر 2024، وهو الاجتماع الأخير خلال هذا العام، حيث تُجري لجنة السياسة النقدية اجتماعات دورية كل 6 أسابيع لمراجعة وتحليل الأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية.

ويتوقع الكثيرون أن الاجتماع القادم للبنك المركزي، سيكون نقطة حاسمة في رسم ملامح السياسات الاقتصادية لعام 2025، وتحديد سعر الفائدة.

اجتماع البنك المركزي المصري لسعر الفائدة

اجتماعات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي

يذكر أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي خلال اجتماعها يوم 21 نوفمبر 2024 الماضي، قررت الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، وحافظت اللجنة على سعر الفائدة عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.

اجتماع للبنك المركزي المصري، الذي عُقد في 17 أكتوبر 2024، قررت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير أيضاً، وحافظت اللجنة على أسعار العائد الأساسية عند 27.25% للودائع، و28.25% للإقراض، و27.75% لسعر العملية الرئيسية والائتمان والخصم.

اجتماع البنك المركزي المصري يوم 5 سبتمبر 2024، قرر تثبيت سعر الفائدة عند مستويات 27.25% و28.25% و27.75%، لضمان الاستقرار النقدي.

سعر الفائدة في البنك المركزي المصري

قرارات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي بشأن سعر الفائدة

وفي الاجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في يوليو، قررت اللجنة الإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير.

أما في اجتماع البنك المركزي خلال شهر مايو 2024 شهد الإبقاء على أسعار الفائدة، لتحقيق الاستقرار النقدي في مواجهة التحديات الاقتصادية.

وفي اجتماع مارس تم رفع سعر الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، وهي خطوة استثنائية تهدف إلى مواجهة ضغوط تضخمية كبيرة.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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