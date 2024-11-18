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جوميز يرفض رحيل نجم دفاع الزمالك - أخبار كلمتك

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جوميز يرفض رحيل نجم دفاع الزمالك - أخبار كلمتك

جوميز يرفض رحيل نجم دفاع الزمالك - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 18 نوفمبر 2024 02:34 مساءً - رفض البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك رحيل حمزة المثلوثي الظهير الأيمن للفريق وطالب بضرورة تجديد تعاقدة مع النادي. 

مقدمات عقود اللاعبين 

وعد مسئولو نادي الزمالك، لاعبي الفريق الاول لكرة القدم بالنادي بصرف مقدمات عقودهم خلال 10 أيام وأن إدارة النادي المالية تجهيز حاليا مقدمات اللاعبين الخاصة بنسبة الـ 25% من عقود اللاعبين في الموسم الجديد. 

تجديد عقد جوميز 

كشف مصدر بنادي الزمالك عن آخر تطورات تجديد عقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري. 

وقال المصدر: ستعقد جلسة مع جوميز خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل التفاوض معه حول تجديد تعاقده مع نادي الزمالك والبنود والراتب. 

جلسة فيديو للاعبي الزمالك 

يعقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين مساء اليوم. 

ومن المقرر أن يشرح جوميز للاعبين ببعض لقطات الفيديو أخطائهم خلال مباراة النصر الليبي الودية كي لا تتكرر في مباراة النادي المصري البورسعيدي.

 ويستعد فريق الزمالك لخوض مباراة المصري في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز، المقرر لها يوم 23 نوفمبر الجاري باستاد الجيش ببرج العرب.

القنوات الناقلة لمباراة المصري 

ومن المقرر أن تذيع قنوات أون تايم سبورت لقاء الزمالك والمصري.

فاز فريق النصر الليبي على نظيره الزمالك بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب شهداء بنينا في لقاء اعتزال النجم الليبي خالد حسين.

وافتتح النصر الليبي التسجيل في شباك الزمالك بالثانية 12، فيما تعادل الزمالك عن طريق جيفرسون كوستا بالدقيقة 26 عن طريق كرة رأسية، فيما جاء الهدف الثاني للنصر الليبي بخطأ عكسي من دفاع الزمالك. 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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