«التعليم» تلزم ولي الأمر بتسليم التابلت بعد تخرج الطالب في الثانوية العامة - أخبار كلمتك

«التعليم» تلزم ولي الأمر بتسليم التابلت بعد تخرج الطالب في الثانوية العامة - أخبار كلمتك

موعد بداية شهر رمضان لعام 2025 - أخبار كلمتك

موعد بداية شهر رمضان لعام 2025 - أخبار كلمتك

وزير الطيران المدني يغادر إلى البحرين للمشاركة في «معرض ‏البحرين الدولي للطيران» - أخبار كلمتك

وزير الطيران المدني يغادر إلى البحرين للمشاركة في «معرض ‏البحرين الدولي للطيران» - أخبار كلمتك

عبد الغفار: 212 مليون خدمة طبية قدمتها 100 ‏مليون صحة» خلال 6 سنوات - أخبار كلمتك

عبد الغفار: 212 مليون خدمة طبية قدمتها 100 ‏مليون صحة» خلال 6 سنوات - أخبار كلمتك

إخلاء المباني فورًا، جيش الاحتلال يصدر بيانا عاجلا موجها للمدنيين اللبنانيين - أخبار كلمتك

إخلاء المباني فورًا، جيش الاحتلال يصدر بيانا عاجلا موجها للمدنيين اللبنانيين - أخبار كلمتك

جيش الاحتلال يعلن اغتيال 3 من القادة الميدانيين لحزب الله - أخبار كلمتك

جيش الاحتلال يعلن اغتيال 3 من القادة الميدانيين لحزب الله - أخبار كلمتك

وزير الخارجية: نتطلع للتعاون مع الإدارة الأمريكية الجديدة لوقف العدوان الإسرائيلي - أخبار كلمتك

وزير الخارجية: نتطلع للتعاون مع الإدارة الأمريكية الجديدة لوقف العدوان الإسرائيلي - أخبار كلمتك

وزير العمل يستقبل نقيب المهندسين لتفعيل التعاون في المجالات المشتركة - أخبار كلمتك

وزير العمل يستقبل نقيب المهندسين لتفعيل التعاون في المجالات المشتركة - أخبار كلمتك

السياحة والآثار تطلق مشروع إحياء التاريخ المصري - أخبار كلمتك

السياحة والآثار تطلق مشروع إحياء التاريخ المصري - أخبار كلمتك

جدول فعاليات وندوات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45 - أخبار كلمتك

جدول فعاليات وندوات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45 - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

6 تصريحات نارية لـ جوميز عقب مباراة الزمالك وسموحة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
6 تصريحات نارية لـ جوميز عقب مباراة الزمالك وسموحة - أخبار كلمتك

6 تصريحات نارية لـ جوميز عقب مباراة الزمالك وسموحة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 8 نوفمبر 2024 09:04 مساءً - أطلق البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تصريحات نارية في المؤتمر الصحفي لمباراة الزمالك سموحة بالدوري الممتاز. 

وجاءت أبرز تصريحات جوميز كالتالي:"

  1. نادي الزمالك يعاني ماديًا، ويجب أن نحل مشاكل اللاعبين المادية أولًا ومشاكل النادي ونفكر بعد ذلك في الصفقات الجديدة.
  2. لازم النادي يقفل على نفسه على سبيل المثال أنا حطيت قائمة الماتش وبعد ساعة اتسربت لازم نبقى أقوياء في كل حاجة.
  3. لست راضيًا عن الطريقة التي يدافع بها الزمالك في مباراة سموحة، وكنا نفتقد الكرة بسرعة.
  4. فريق الزمالك لم يقدم الأداء المنتظر أمام سموحة ولكنه حقق الفوز وحصد الثلاث نقاط.
  5. لدينا مشاكل كثيرة في الفريق بسبب النقص العددي ولكنه يعمل على حلها في الفترة المقبلة، وأكد أنه يركز حاليًا على المجموعة الموجودة معه.
  6. ليس الحل دائمًا التعاقد مع لاعبين جدد والأهم أن يكون هناك تنظيم واحترافية.

موعد مباراة الزمالك القادمة

ويواجه الزمالك نظيره المصري البورسعيدي يوم 23 نوفمبر الجاري في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الدوري الممتاز.

مباراة الزمالك وسموحة 

حقق نادي الزمالك فوزا صعبا علي  نظيره سموحة بهدفين مقابل لاشيئ في المباراة التي جمعت بينهم، مساء اليوم الجمعة باستاد برج العرب، في إطار مباريات الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

وسجل ناصر منسي هدف التقدم لصالح الزمالك في الدقيقة الثانية من عمر اللقاء بعد خطأ من الهاني سليمان حارس فريق سموحة  . 

وفي الدقيقة 84 استطاع مصطفي سلبي أحراز الهدف الثاني لصالح الزمالك. 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

حصلنا على حكم 3 سنوات، محامي لاعبي سموحة يفجر مفاجآت في قضية علي غزال - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق