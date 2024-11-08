ماني يقود النصر للفوز علي الرياض بهدف في الدوري السعودي (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 8 نوفمبر 2024 09:04 مساءً - فاز فريق النصر على الرياض، بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، ضمن الجولة العاشرة من الدوري السعودي.

وافتتح ساديو ماني التسجيل لصالح فريق النصر في شباك الرياض بالدقيقة 41.

وقاد البرتغالي كريستيانو رونالدو التشكيل الأساسي لفريق النصر أمام الرياض.

تشكيل النصر ضد الرياض في الدوري السعودي

ترتيب النصر والرياض

وبتلك النتيجة يتقدم فريق النصر للمركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 22 من أصل 10 مواجهات خاضها حتى الآن، بواقع 6 انتصارات، و4 تعادلات ولم يخسر العالمي في أي مباراة.

فيما يتراجع فريق الاتفاق إلي المركز السابع برصيد 14 نقطة في 10 مواجهات بواقع 4 انتصارات وتعادلين و4هزائم.

الدوري السعودي، النصر يتقدم بهدف علي الرياض في الشوط الأول رونالدو يقود هجوم النصر أمام الرياض في الدوري السعودي

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