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تصريح جديد بشان توحيد العملة وصرف المرتبات - أخبار كلمتك

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تصريح جديد بشان توحيد العملة وصرف المرتبات - أخبار كلمتك

تصريح جديد بشان توحيد العملة وصرف المرتبات - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 11:21 مساءً - كلمتك/خاص:

قال مكتب المبعوث الأممي الخاص لليمن هانس غروندبرغ، إن حزب الإصلاح شدد على ضرورة الاتفاق على آلية شفافة ومتوازنة لمعالجة الوضع الاقتصادي وإنهاء الانقسام المالي وتوحيد العملة.

وأضاف في بيان نشره على حسابه بمنصة إكس أن "مكتب المبعوث التقى في 31 أكتوبر مع قيادات من حزب الإصلاح، ضمن الحوارات القائمة مع الجهات السياسية اليمنية الفاعلة لاستكشاف المسارات نحو عملية سلام مستدامة وشاملة".

وأشار البيان إلى أن حزب الإصلاح أكد أن جهود السلام يجب أن تركز على استعادة مؤسسات الدولة، وفقًا للمرجعيات الرئيسية، وسلط الضوء على أن وقف إطلاق النار الشامل والمستدام وتدابير بناء الثقة هي خطوات أساسية في مسار إحلال السلام".


وأضاف: "دعا حزب الإصلاح إلى الاتفاق على آليات شفافة ومتوازنة لمعالجة الوضع الاقتصادي، والعمل على إنهاء الانقسام المالي، وتوحيد العملة، ودعم البنك المركزي في عدن لاستئناف دفع رواتب الموظفين وفقًا لكشوفات الرواتب لعام 2014"

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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