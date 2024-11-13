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أمريكا تعلن توجيه ضربة مؤلمة للحوثيين - أخبار كلمتك

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أمريكا تعلن توجيه ضربة مؤلمة للحوثيين - أخبار كلمتك

أمريكا تعلن توجيه ضربة مؤلمة للحوثيين - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 11:37 مساءً - كلمتك/خاص:

الجيش الأمريكي يكشف عن ضربات مدمرة ضد الحوثيين!
الأربعاء - 13 نوفمبر 2024 - 11:36 م بتوقيت عدن

(عدن الغد) خاص:
نشرت القوات الأمريكية، عبر حساباتها الرسمية على تويتر فيديو يكشف عن تنفيذها سلسلة من الضربات الجوية ضد جماعة الحوثي


وقالت القيادة المركزية الأمريكية ،أن قواتها نفذت سلسلة من الضربات الجوية ضد منشآت حوثية لتخزين الأسلحة في اليمن، وذلك خلال يومي 9 و10 نوفمبر.


واضافت القوات الأمريكية في بيان لها: "إن هذه الضربات استهدفت أسلحة تقليدية متقدمة كان يستخدمها الحوثيون المدعومون من إيران لتهديد السفن العسكرية والمدنية في البحر الأحمر وخليج عدن".


وتابع البيان: "نفذنا هذه العملية بدعم من سلاح الجو والبحرية الأمريكية، بما في ذلك طائرة إف-35 سي، لضمان الحد من قدرة الحوثيين على تهديد حركة الملاحة الدولية. نحن ملتزمون بحماية الشحن التجاري والشركاء الإقليميين، ولن نتوانى عن اتخاذ أي خطوات ضرورية لحماية الأمن في المنطقة".


وفي نفس السياق، أكدت القوات الأمريكية نجاح المدمرات "يو إس إس ستوكدايل" و"يو إس إس سبروانس" في صد هجمات حوثية متعددة في مضيق باب المندب، شملت صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة، وذلك في إطار حماية السفن الأمريكية والدولية. وأضافت القوات: "نحن حريصون على ضمان سلامة السفن وطاقمها، وقد نجحنا في تفادي أي إصابات أو أضرار في صفوف قواتنا".


وأوضحت القوات الأمريكية أن هذه الضربات تمثل جزءًا من التزامها المستمر بالحفاظ على استقرار المنطقة وضمان حرية الملاحة في الممرات البحرية الحيوية. "سنواصل مراقبة التهديدات واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأمن الإقليمي والدولي".

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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