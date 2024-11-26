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استقرار أسعار العدس مساء اليوم الثلاثاء 26-11-2024 في الأسواق - أخبار كلمتك

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استقرار أسعار العدس مساء اليوم الثلاثاء 26-11-2024 في الأسواق - أخبار كلمتك

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الثلاثاء 26-11-2024 في الأسواق - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 06:22 مساءً - استقرت  أسعار العدس، مساء اليوم الثلاثاء 26-11-2024 وفقًا لآخر الأسعار المطروحة في الأسواق المصرية.

«كلمتك» تستعرض  أسعار العدس في الأسواق وفقًا لما رصدته البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وأيضًا أسعار العدس في المحال التجارية والسلاسل الغذائية وفقًا لجولة ميدانية في الأسواق، في السطور الآتية: 

 

سعر العدس الأصفر المعبأ بالأسواق

وبلغ متوسط سعر العدس الأصفر المعبأ نحو 67.6 جنيه، فيما تراوحت أسعار العدس المعبأ من 40 إلى 100 جنيه للكيلو.

أسعار العدس اليوم، كلمتك

سعر العدس بجبة بالأسواق

وتراوح سعر العدس بجبة من 40 إلى 90 جنيهًا للكيلو.

 

سعر الفول المعبأ بالأسواق

وتراوح  سعر الفول المعبأ من 37 إلى 86.5 جنيه للكيلو.

 

سعر الفول السائب بالأسواق

ويبلغ متوسط سعر كيلو الفول السائب نحو 44 جنيهًا، فيما تراوحت أسعار الفول السائب من 30 إلى 50 جنيهًا للكيلو.

 

سعر الفول المعبأ مجروش بالأسواق

وبلغ سعر كيلو الفول المعبأ مجروش نحو 55.3 جنيه، فيما تراوحت أسعار الفول المعبأ مجروش من 36 إلى 106 جنيهات للكيلو.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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