شعبة المواد الغذائية: توقعات بانهيار أسعار زيت الزيتون إلى النصف خلال الأشهر المقبلة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 06:43 مساءً - أكد حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية، ورئيس جمعية "عين لحماية التاجر والمستهلك"، أن السوق العالمي لزيت الزيتون سيشهد تحولًا كبيرًا في الأسعار خلال الفترة المقبلة.

توقعات بانهيار أسعار زيت الزيتون إلى النصف خلال الأشهر المقبلة

وأشار إلى التوقعات التي أعلنتها شركة "ديوليو" الإسبانية، أكبر منتج لزيت الزيتون في العالم، حول احتمال انخفاض الأسعار بنسبة تصل إلى 50% في الأشهر المقبلة.

أسعار زيت الزيتون، كلمتك

التحسن في الحصاد سيزيد المعروض ثم خفض الأسعار

وأوضح المنوفي أن هذا الانخفاض المتوقع في الأسعار يعود إلى تحسن الحصاد في بعض الدول الرئيسية المنتجة لزيت الزيتون، مثل إسبانيا، اليونان، وتونس. حيث تُعتبر إسبانيا أكبر منتج لزيت الزيتون عالميًا، حيث تمثل حوالي 40% من الإنتاج العالمي، وهو ما يعزز من وفرة العرض في الأسواق.

أسعار زيت الزيتون، كلمتك

«ديوليو» تُعتبر الأكبر في صناعة زيت الزيتون عالميًا

واستطرد «المنوفي» إن شركة "ديوليو" الإسبانية، التي تُعتبر الأكبر في صناعة زيت الزيتون عالميًا، تتابع عن كثب تطورات الإنتاج في هذه الدول.

أسعار زيت الزيتون، كلمتك

زيادة المعروض في الأسواق يؤدي إلى خفض الأسعار

وأشار إلى أن التحسن في الحصاد سيؤدي إلى زيادة المعروض في الأسواق، وبالتالي خفض الأسعار.

أسعار زيت الزيتون، كلمتك

التغيرات في الأسعار ستسهم بشكل إيجابي في خفض التكاليف

وأشار المنوفي إلى أن زيت الزيتون، الذي يُلقب بـ "الذهب السائل"، يعد من السلع الأساسية في المطبخ العالمي، مؤكدًا أن هذه التغيرات في الأسعار ستسهم بشكل إيجابي في خفض تكاليف استهلاك زيت الزيتون للمستهلكين، وستساعد التجار على تحقيق توازن أكبر في السوق.

وفي الختام، أكد المنوفي أن جمعية "عين لحماية التاجر والمستهلك" تتابع تطورات السوق عن كثب وستعمل على ضمان استقرار الأسعار وحماية مصالح جميع الأطراف المعنية.

أسعار الزيت اليوم في الأسواق، كلمتك

أسعار الزيت الخام في الأسواق

وفي نفس السياق تستعرض «كلمتك» سعر الزيت الخام في الأسواق، وتشمل سعر زيت الصويا المنزوع، سعر زيت الصويا الخام، سعر زيت الصويا مكرر، سعر زيت عباد الشمس، سعر زيت الأولين، سعر زيت الذرة، في السطور الآتية:

أسعار الزيت اليوم في الأسواق، كلمتك

أسعار زيت الصويا في الأسواق

سعر زيت الصويا في الأسواق، ويشمل زيوت الصويا الخام والمكرر والمنزوع؛ فجاء كالآتي:

بلغ سعر طن زيت صويا خام نحو 56 ألف جنيه.

بلغ سعر طن زيت صويا منزوع نحو 57 ألف جنيه.

بلغ سعر طن زيت صويا مكرر نحو 62 ألف جنيه.

أسعار الزيت اليوم في الأسواق، كلمتك

أسعار الزيت المكرر في الأسواق

وعن أسعار الزيوت الخام الأخرى الرئيسية في السوق المصري، وتشمل الأولين والذرة وعباد الشمس؛ فهي كالآتي:

بلغ سعر طن زيت أولين مكرر نحو 66 ألف جنيه. بلغ سعر طن زيت ذرة مكرر نحو 62 ألف جنيه. بلغ سعر طن زيت عباد الشمس مكرر نحو 63 ألف جنيه.

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