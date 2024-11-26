طوارئ في الخط الأخضر بالمترو استعدادا لمباراة الأهلي واستاد أبيدجان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 11:46 صباحاً - بدأت الشركة المشغلة للخط الثالث لـ مترو الأنفاق، الاستعداد لمواجهة زيادة أعداد الركاب قبل انطلاق مباراة الاهلى وإستاد أبيدجان اليوم بدوري أبطال أفريقيا.

وأعلنت الشركة المشغلة للخط الثالث لمترو الأنفاق دعمها لمشجعي النادي الأهلي في مباراة اليوم.

وقالت الشركة على صفحتها: "اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر في إستاد القاهرة الدولي، النادي الأهلي هيلعب ضد نادي إستاد أبيدجان، اركب الخط الأخضر الثالث واوصل لمحطة الاستاد في أسرع وقت علشان تلحق المباراة، هيتوفر قطار كل 4 دقائق ونصف قبل وبعد المباراة من محطة الكيت كات لعدلي منصور".

استعدادات المترو لمباراة الأهلي

وبحسب بيان الشركة: "اللي جاي من محطة جامعة القاهرة أو محطة محور روض الفرج لمحطة الكيت كات، الوقت بين كل قطار والتاني هيكون 9 دقائق، فريق خدمة العملاء في المحطات جاهز لاستقبالكم بترتيبات خاصة لتسهيل حركتكم ودخولكم وخروجكم من المباراة".

تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الأهلي واستاد أبيدجان

وتم خلال الاجتماع الفني للمباراة، مراجعة كافة الأمور التنظيمية الخاصة بالمباراة، وموعد وصول الفريقين إلى الملعب وبدء عمليات الإحماء، والزي الخاص بكل فريق.

وتقرر أن يرتدي الأهلي الزي التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، فيما يرتدي الحارس الطاقم الأصفر ويرتدي فريق إستاد أبيدجان الزي الأزرق.

ويلتقي الأهلي مع إستاد أبيدجان الإيفواري مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

تشكيل الأهلي الأقرب لمباراة إستاد أبيدجان

وعلى جانب آخر، استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر على تشكيل الفريق لمواجهة ستاد أبيدجان اليوم الثلاثاء في مستهل مشوار الفريقين بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: أكرم توفيق - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - يحيى عطية الله.

الوسط: أحمد نبيل كوكا - إمام عاشور - أفشة.

الهجوم: حسين الشحات - رضا سليم - طاهر محمد طاهر.

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