الغرف العربية: 30 مليار دولار حجم سوق الطاقة المتجددة سنويًّا بحلول 2030 - أخبار كلمتك

الغرف العربية: 30 مليار دولار حجم سوق الطاقة المتجددة سنويًّا بحلول 2030 - أخبار كلمتك

محمد العرجاوي: تقليص زمن الإفراج الجمركى يلغى التكاليف الإضافية - أخبار كلمتك

محمد العرجاوي: تقليص زمن الإفراج الجمركى يلغى التكاليف الإضافية - أخبار كلمتك

القناة الناقلة لمباراة منتخب مصر للشباب وتونس في تصفيات أمم أفريقيا - أخبار كلمتك

القناة الناقلة لمباراة منتخب مصر للشباب وتونس في تصفيات أمم أفريقيا - أخبار كلمتك

تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة ستاد أبيدجان الليلة - أخبار كلمتك

تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة ستاد أبيدجان الليلة - أخبار كلمتك

مران خفيف للاعبي الأهلي في معسكر مباراة ستاد أبيدجان - أخبار كلمتك

مران خفيف للاعبي الأهلي في معسكر مباراة ستاد أبيدجان - أخبار كلمتك

رسميا، مصر تستضيف بطولة العالم للإسكواش للناشئين 2025 - أخبار كلمتك

رسميا، مصر تستضيف بطولة العالم للإسكواش للناشئين 2025 - أخبار كلمتك

4 لاعبين يتقاسمون الصدارة، ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا قبل الجولة الخامسة - أخبار كلمتك

4 لاعبين يتقاسمون الصدارة، ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا قبل الجولة الخامسة - أخبار كلمتك

كرة اليد، تعرف على تاريخ مشاركات منتخب السيدات في بطولة أفريقيا - أخبار كلمتك

كرة اليد، تعرف على تاريخ مشاركات منتخب السيدات في بطولة أفريقيا - أخبار كلمتك

هيئة البث الإسرائيلية: أمريكا وعدت نتنياهو ببعض الأسلحة المحظورة بسبب حرب غزة - أخبار كلمتك

هيئة البث الإسرائيلية: أمريكا وعدت نتنياهو ببعض الأسلحة المحظورة بسبب حرب غزة - أخبار كلمتك

تشارليز ثيرون تنضم لطاقم فيلم كريستوفر نولان الجديد - أخبار كلمتك

تشارليز ثيرون تنضم لطاقم فيلم كريستوفر نولان الجديد - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

وزير الإسكان: بدء تسليم الوحدات السكنية لحاجزيها بمنطقة غرب كارفور بالإسكندرية - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
وزير الإسكان: بدء تسليم الوحدات السكنية لحاجزيها بمنطقة غرب كارفور بالإسكندرية - أخبار كلمتك

وزير الإسكان: بدء تسليم الوحدات السكنية لحاجزيها بمنطقة غرب كارفور بالإسكندرية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 11:15 صباحاً - أكد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس شريف الشربيني، البدء في تسليم الوحدات السكنية لحاجزيها بالتجمع العمراني صوارى بمنطقة غرب كارفور، بمحافظة الإسكندرية، مشيرا إلى أن الوزارة حريصة على سرعة إنهاء المشروعات السكنية بمختلف أنواعها، وتسليمها للحاجزين، في مجتمعات عمرانية حضارية مكتملة المرافق والخدمات.

ولفت وزير الإسكان إلى أن مشروع "صواري" تبلغ مساحته نحو 420 فداناً، ويضم 64 برجاً سكنياً أبراج صواري، بها 3068 وحدة، إضافة لـ310 فيلات، ويهدف لتوفير أنماط الإسكان المتنوعة، والخدمات الاستثمارية، والمساهمة في زيادة المشروعات التنموية بمحافظة الإسكندرية.

وأوضح وزير الإسكان، أن المحور الأول للمشروع يتمثل في قيام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بتنفيذ 64 برجاً سكنياً أبراج صواري، تضم 3068 وحدة سكنية على مساحة 60 فداناً، ضمن المرحلة الأولى من المشروع بمساحة إجمالية 120 فدانا، ويُعد مشروع الأبراج كومباوند سكني "إسكان فاخر" تتراوح مساحة الوحدات به بين 130 و280 مترا، بجانب تنفيذ مشروع الفيلات على مساحة 57 فدانا، ويشمل 310 فيلات سكنية، إضافة إلى تنفيذ أعمال المرافق والطرق.

وأضاف أن المحور الثاني يتمثل في تنمية المنطقة من خلال توجيه القيادة السياسية بمبادرة معا نبنى المستقبل، حيث تم توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة وعدد من المستثمرين، لتنمية مساحة 250 فداناً بأرض التجمع العمراني صوارى بمنطقة غرب كارفور بالإسكندرية، عن طريق تنفيذ مشروعات استثمارية بنظام الشراكة والحصص العينية، وتتضمن قطع الأراضي بنظام الشراكة مشروعات بأنشطة متنوعة.

جدير بالذكر أنه جار تنفيذ مشروعات بنظام الشراكة بالحصة العينية بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمستثمرين، بأنشطة سكنية - تجارية - إدارية - تعليمية، بإجمالي 60 قطعة أرض، تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية معا نبني المستقبل.

اقرأ أيضاً
وزير الإسكان: إجراء قرعة علنية لتخصيص وحدات سكنية متنوعة بـ7 مدن جديدة

وزير الإسكان ومحافظ مطروح يتابعان موقف تنفيذ أعمال الطرق والمرافق بمنطقة غرب الضبعة

وزير الإسكان يصدر حزمة من التكليفات بتسريع تنفيذ مشروعات المجتمعات العمرانية

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إخترنا لك

علشان تلحق المباراة، تعديل مواعيد وصول قطارات مترو الخط الثالث بسبب الأهلي - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق