وزير الإسكان: بدء تسليم الوحدات السكنية لحاجزيها بمنطقة غرب كارفور بالإسكندرية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 11:15 صباحاً - أكد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس شريف الشربيني، البدء في تسليم الوحدات السكنية لحاجزيها بالتجمع العمراني صوارى بمنطقة غرب كارفور، بمحافظة الإسكندرية، مشيرا إلى أن الوزارة حريصة على سرعة إنهاء المشروعات السكنية بمختلف أنواعها، وتسليمها للحاجزين، في مجتمعات عمرانية حضارية مكتملة المرافق والخدمات.

ولفت وزير الإسكان إلى أن مشروع "صواري" تبلغ مساحته نحو 420 فداناً، ويضم 64 برجاً سكنياً أبراج صواري، بها 3068 وحدة، إضافة لـ310 فيلات، ويهدف لتوفير أنماط الإسكان المتنوعة، والخدمات الاستثمارية، والمساهمة في زيادة المشروعات التنموية بمحافظة الإسكندرية.

وأوضح وزير الإسكان، أن المحور الأول للمشروع يتمثل في قيام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بتنفيذ 64 برجاً سكنياً أبراج صواري، تضم 3068 وحدة سكنية على مساحة 60 فداناً، ضمن المرحلة الأولى من المشروع بمساحة إجمالية 120 فدانا، ويُعد مشروع الأبراج كومباوند سكني "إسكان فاخر" تتراوح مساحة الوحدات به بين 130 و280 مترا، بجانب تنفيذ مشروع الفيلات على مساحة 57 فدانا، ويشمل 310 فيلات سكنية، إضافة إلى تنفيذ أعمال المرافق والطرق.

وأضاف أن المحور الثاني يتمثل في تنمية المنطقة من خلال توجيه القيادة السياسية بمبادرة معا نبنى المستقبل، حيث تم توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة وعدد من المستثمرين، لتنمية مساحة 250 فداناً بأرض التجمع العمراني صوارى بمنطقة غرب كارفور بالإسكندرية، عن طريق تنفيذ مشروعات استثمارية بنظام الشراكة والحصص العينية، وتتضمن قطع الأراضي بنظام الشراكة مشروعات بأنشطة متنوعة.

جدير بالذكر أنه جار تنفيذ مشروعات بنظام الشراكة بالحصة العينية بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمستثمرين، بأنشطة سكنية - تجارية - إدارية - تعليمية، بإجمالي 60 قطعة أرض، تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية معا نبني المستقبل.