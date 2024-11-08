200 عنوان لقصور الثقافة في معرض الشارقة للكتاب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 8 نوفمبر 2024 05:19 مساءً - تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، أكثر من 200 عنوان من إصداراتها في معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته 43، الذي يستمر حتى 17 نوفمبر الحالي.

إصدارات قصور الثقافة

كما تقدم هيئة قصور الثقافة مجموعة مميزة ومتنوعة منها "سحر مصر القديمة"، "الذكاء الاصطناعي"، "الرحلة إلى مصر وفراعنة الفوتوغرافيا"، "المرأة أيقونة الإنسانية"، "مدام بوفاري"، "الأحمر والأسود"،' "الفرق الغنائية.. الأوراق المنسية في ملف الأغنية المصرية"، "البخلاء"، "طوق الحمامة"، "السينما وحضارة مصر القديمة"، "البطولة في الأدب الشعبي"، "هيكل وتوفيق الحكيم"، "مواويل الليلة الكبيرة"، "ماعت"، "من أحوال حفر البرزخ"، "ما قرأه المصريون منذ أربعة آلاف عام مضت"، "مكانة المواطنة وحقوق الإنسان في التعليم"، وغيرها من العناوين المختلفة.

هيئة قصور الثقافة

كما تطرح هيئة قصور الثقافة مجموعة عميد الأدب العربي طه حسين، ومنها "كلمات، أحلام شهرزاد، في الصيف، من هناك، حافظ وشوقي، الوعد الحق، في الشعر الجاهلي، قادة الفكر، جنة الشوق، وغيرها، هذا بالإضافة إلى إصدارات سلاسل ذاكرة الكتابة، كتابات نقدية، الفلسفة، ومجلات قطر الندى للأطفال، وتنفذ مشاركة هيئة قصور الثقافة بالمعرض من خلال الإدارة العامة للتسويق، برئاسة تغريد كامل.

وتشارك وزارة الثقافة المصرية في معرض الشارقة الدولي للكتاب، بأكثر من 2300 عنوان متنوع من إصدارات الهيئة المصرية العامة للكتاب، ودار الكتب والوثائق القومية، والهيئة العامة لقصور الثقافة، والمركز القومي للترجمة، وتحل عليه دولة المغرب ضيف شرف.

ويستضيف المعرض طوال فترة إقامته نخبة من الكتاب والأدباء والمفكرين من مختلف المجالات، لتقديم جلسات تسلط الضوء علي تجاربهم الأدبية الرائدة.

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