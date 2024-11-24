1620 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب اليوم الأحد 24 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

1620 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب اليوم الأحد 24 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

مئوية جديدة تنتظر محمد صلاح مع ليفربول أمام ساوثهامتون - أخبار كلمتك

مئوية جديدة تنتظر محمد صلاح مع ليفربول أمام ساوثهامتون - أخبار كلمتك

تحذيرات عاجلة من شراء هذا النوع من الجبن - أخبار كلمتك

تحذيرات عاجلة من شراء هذا النوع من الجبن - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:58 - في أول أيام نوة باقي المكنسة.. الأمطار تملأ شوارع القاهرة والجيزة - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:58 - في أول أيام نوة باقي المكنسة.. الأمطار تملأ شوارع القاهرة والجيزة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - وصول جثمان محمد رحيم لمسجد الشرطة استعدادا لأداء صلاة الجنازة (صورة) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - وصول جثمان محمد رحيم لمسجد الشرطة استعدادا لأداء صلاة الجنازة (صورة) - أخبار كلمتك

التضامن: رفع درجات الاستعداد في فرق الإغاثة لمواجهة موجة الطقس السيئ - أخبار كلمتك

التضامن: رفع درجات الاستعداد في فرق الإغاثة لمواجهة موجة الطقس السيئ - أخبار كلمتك

تسلل 3 طائرات مسيرة من لبنان إلى شمالي إسرائيل - أخبار كلمتك

تسلل 3 طائرات مسيرة من لبنان إلى شمالي إسرائيل - أخبار كلمتك

التعبئة والإحصاء: المسح التتبعي في مصر يوفر قاعدة بيانات لسوق العمل - أخبار كلمتك

التعبئة والإحصاء: المسح التتبعي في مصر يوفر قاعدة بيانات لسوق العمل - أخبار كلمتك

"كونتكت " تستضيف وفدًا ماليًّا عراقيًّا رفيع المستوى - أخبار كلمتك

"كونتكت " تستضيف وفدًا ماليًّا عراقيًّا رفيع المستوى - أخبار كلمتك

رئيس البورصة يشارك قيادات كاتليست بارتنرز ميدل إيست فعالية "قرع الجرس" - أخبار كلمتك

رئيس البورصة يشارك قيادات كاتليست بارتنرز ميدل إيست فعالية "قرع الجرس" - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار العالم

صفارات الإنذار تدوي في الجليلين الأعلى والغربي بعد صواريخ قادمة من لبنان - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
صفارات الإنذار تدوي في الجليلين الأعلى والغربي بعد صواريخ قادمة من لبنان - أخبار كلمتك

صفارات الإنذار تدوي في الجليلين الأعلى والغربي بعد صواريخ قادمة من لبنان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 24 نوفمبر 2024 11:37 صباحاً - أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن صفارات الإنذار تدوي في بلدات بالجليل الأعلى بعد رصد صواريخ.

صافرات الإنذار تدوي في الجليل الغربي 

وقالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية في بيانها: "إطلاق صفارات الإنذار في رأس الناقورة وبلدات في محيطها بالجليل الغربي".

وأنذر جيش الاحتلال  الإسرائيلي، اليوم السبت سكان 5 بلدات في جنوب لبنان بإخلائها الفوري تمهيدا لقصفها، زاعما أن نشاطات "حزب الله" تجبره على العمل بقوة ضده في المناطق التي يتم إنذارها.

جيش الاحتلال يطالب سكان 5 بلدات في لبنان بإخلائها فورا 

وكتب المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي في حسابه على "تلغرام": بيان عاجل إلى سكان جنوب لبنان في القرى والبلدات التالية: زوطر الشرقية، زوطر الغربية، أرنون، يحمر، القصيبة".

وزعم: "‏نشاطات حزب الله تجبر جيش الدفاع على العمل ضده بقوة في هذه المناطق ولا ننوي المساس بكم".

وواصل المتحدث باسم جيش الاحتلال ادعاءاته: "‏من أجل سلامتكم عليكم إخلاء منازلكم فورا والانتقال إلى شمال نهر الأولي. من أجل ضمان سلامتكم، يجب عليكم الإخلاء دون تأخير. ‏كل من يتواجد بالقرب من عناصر "حزب الله" أو منشآته أو أسلحته يعرض حياته للخطر".

وأردف: "‏يحظر عليكم التوجه جنوبا. أي تحرك نحو الجنوب قد يشكل خطرا على حياتكم. سنقوم بإبلاغكم عن التوقيت المناسب للعودة إلى منازلكم حال توفر الظروف الملائمة لذلك".

وبالأمس السبت أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان صادر عنها، عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى 3670 شهيدا، و15413 مصابا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على البلاد.

وفي وقت سابق  أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، عن ارتفاع عدد ضحايا الغارة الإسرائيلية على صور جنوبي لبنان إلى 5 شهداء و19 جريحًا.

وخرق  طيران الاحتلال الإسرائيلي جدار الصوت فوق بيروت وعدد من المناطق، وذلك بعدما جددت إسرائيل قصفها بمحيط بلدة المنصوري في قضاء صور ج بالقنابل الحارقة.

إسرائيل تمطر سماء لبنان بالقنابل الحارقة   

وكانت اسرائيل استهدفت، عدة بلدات بالقنابل الحارقة، ما أدى إلى اندلاع حرائق واسعة وأضرار جسيمة بالممتلكات.

 ووسعت إسرائيل "دائرة النار" التي رسمتها المقاتلات الحربية بقذائفها المستمرة والمتصاعدة، لتشمل مناطق جديدة في "البقاع" شرقي لبنان.

وبدأت حملة التصعيد العسكري الجديدة منذ ساعات الفجر الأولى باستهداف مدمر لحي "البسطة"، مستهدفة شخصية قيادية في "حزب الله". 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

إخترنا لك

إصابة مدير مستشفى كمال عدوان واستهداف محطة الأكسجين في غارة للاحتلال الإسرائيلي - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق