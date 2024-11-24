صفارات الإنذار تدوي في الجليلين الأعلى والغربي بعد صواريخ قادمة من لبنان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 24 نوفمبر 2024 11:37 صباحاً - أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن صفارات الإنذار تدوي في بلدات بالجليل الأعلى بعد رصد صواريخ.

صافرات الإنذار تدوي في الجليل الغربي

وقالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية في بيانها: "إطلاق صفارات الإنذار في رأس الناقورة وبلدات في محيطها بالجليل الغربي".

وأنذر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت سكان 5 بلدات في جنوب لبنان بإخلائها الفوري تمهيدا لقصفها، زاعما أن نشاطات "حزب الله" تجبره على العمل بقوة ضده في المناطق التي يتم إنذارها.

جيش الاحتلال يطالب سكان 5 بلدات في لبنان بإخلائها فورا

وكتب المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي في حسابه على "تلغرام": بيان عاجل إلى سكان جنوب لبنان في القرى والبلدات التالية: زوطر الشرقية، زوطر الغربية، أرنون، يحمر، القصيبة".

وزعم: "‏نشاطات حزب الله تجبر جيش الدفاع على العمل ضده بقوة في هذه المناطق ولا ننوي المساس بكم".

وواصل المتحدث باسم جيش الاحتلال ادعاءاته: "‏من أجل سلامتكم عليكم إخلاء منازلكم فورا والانتقال إلى شمال نهر الأولي. من أجل ضمان سلامتكم، يجب عليكم الإخلاء دون تأخير. ‏كل من يتواجد بالقرب من عناصر "حزب الله" أو منشآته أو أسلحته يعرض حياته للخطر".

وأردف: "‏يحظر عليكم التوجه جنوبا. أي تحرك نحو الجنوب قد يشكل خطرا على حياتكم. سنقوم بإبلاغكم عن التوقيت المناسب للعودة إلى منازلكم حال توفر الظروف الملائمة لذلك".

وبالأمس السبت أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان صادر عنها، عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى 3670 شهيدا، و15413 مصابا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على البلاد.

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، عن ارتفاع عدد ضحايا الغارة الإسرائيلية على صور جنوبي لبنان إلى 5 شهداء و19 جريحًا.

وخرق طيران الاحتلال الإسرائيلي جدار الصوت فوق بيروت وعدد من المناطق، وذلك بعدما جددت إسرائيل قصفها بمحيط بلدة المنصوري في قضاء صور ج بالقنابل الحارقة.

إسرائيل تمطر سماء لبنان بالقنابل الحارقة

وكانت اسرائيل استهدفت، عدة بلدات بالقنابل الحارقة، ما أدى إلى اندلاع حرائق واسعة وأضرار جسيمة بالممتلكات.

ووسعت إسرائيل "دائرة النار" التي رسمتها المقاتلات الحربية بقذائفها المستمرة والمتصاعدة، لتشمل مناطق جديدة في "البقاع" شرقي لبنان.

وبدأت حملة التصعيد العسكري الجديدة منذ ساعات الفجر الأولى باستهداف مدمر لحي "البسطة"، مستهدفة شخصية قيادية في "حزب الله".

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