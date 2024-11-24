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بإجمالي 560 دارسا، فتح باب التقدم لقبول دفعة جديدة برواق الخط العربي بالجامع الأزهر - أخبار كلمتك

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بإجمالي 560 دارسا، فتح باب التقدم لقبول دفعة جديدة برواق الخط العربي بالجامع الأزهر - أخبار كلمتك

بإجمالي 560 دارسا، فتح باب التقدم لقبول دفعة جديدة برواق الخط العربي بالجامع الأزهر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 24 نوفمبر 2024 01:41 مساءً - أعلن الرواق الأزهري بـالجامع الأزهر عن قبول دفعة جديدة للدارسين برواق الخط العربي والزخرفة الإسلامية بالجامع الأزهر، بنظام الخط الواحد في الخطوط التالية: النسخ والرقعة الثلث الديواني الفارسي الكوفي والزخرفة الإسلامية، وذلك وفقا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، في إطار مبادرة هدية الأزهر للمصريين، والتوسع في مقرات الرواق الأزهري للخط العربي والزخرفة الإسلامية.

شروط التقدم للالتحاق برواق الخط العربي والزخرفة الإسلامية

وأوضح الدكتور هاني عودة مدير عام الجامع الأزهر، شروط التقدم للالتحاق برواق الخط العربي والزخرفة الإسلامية، والتي تتمثل في الآتي:
1- لا يقل سن المتقدم عن ستة عشر عاما.
2- يلتحق الدارس بالرواق بعد اجتيازه لاختبار قدرات واختبار تحديد مستوى.
3- يتم تقييم الدارس في نهاية كل مستوى من خلال اختبار بالإضافة الي تقديمه لمشروع (لوحة إبداعية).
4- باب التقديم مفتوح لمدة (١٠) عشرة أيام من تاريخ الإعلان.
5- لا يحق للدارس التقديم في أكثر من خط. ويكون الحضور يومًا واحدًا في الأسبوع.
6- ومدة الدراسة تسعة أشهر على ثلاثة مستويات بنظام الخط الواحد.  
7- عدد الدارسين لكل خط (80) ثمانون دارسًا.
8- الدراسة بالرواق مجانية بالكامل وعلى أن تكون الدراسة برواق الخط العربي والزخرفة الإسلامية بالجامع الأزهر بنظام الحضور المباشر.

 

رابط التقدم للالتحاق برواق الخط العربي والزخرفة الإسلامية

ويمكن للراغبين التقديم من خلال هذا الرابط 

وفي السياق نفسه، أوضح أ. د. عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري، أهمية تعليم وتعلم الخط العربي والزخرفة، حيث يعتبر الخط العربي العماد في حفظ القرآن الكريم كتابةً، منذ عصر الرسول - صلى الله عليه وسلم - وحتى العصر الحالي، وأيضًا في حفظ السنة النبوية الشريفة منذ القرن الثالث عشر وحتى عصر الطباعة، بالإضافة إلى سائر علوم الشريعة.  

كما أشار  إلى أن تعليم الخط يكسب طلاب العلم بعض القيم الأخلاقية، والمثُل، الواردة في القرآن الكريم، والسنة النبوية الشريفة، والتراث العربي شعرًا ونثرًا، كما يمد المتعلّم بالعديد من المهارات من أهمها؛ الترتيب، والتنظيم، ودقة الملاحظة، والموازنة، ومراعاة النسب، وغير ذلك من المهارات.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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