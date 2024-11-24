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حزب الله يقصف قاعدة بحرية جنوبي إسرائيل للمرة الأولى - أخبار كلمتك

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حزب الله يقصف قاعدة بحرية جنوبي إسرائيل للمرة الأولى - أخبار كلمتك

حزب الله يقصف قاعدة بحرية جنوبي إسرائيل للمرة الأولى - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 24 نوفمبر 2024 01:41 مساءً - قال حزب الله، في بيان اليوم الأحد، إنه شن هجومًا بطائرات مسيرة  انقضاضية  على قاعدة أسدود البحرية في جنوب إسرائيل، وذلك للمرة الأولى منذ بدء الاشتباكات في أكتوبر 2023.

هجوما بطائرات مسيرة  انقضاضية  على قاعدة أسدود البحرية

وأعلن حزب الله أيضا أنه قصف هدفًا عسكريًّا في مدينة تل أبيب، وذلك غداة غارة اسرائيلية عنيفة على وسط العاصمة اللبنانية بيروت أودت بحياة 20 شخصًا على الأقلّ.

وقال حزب الله في بيان إن مقاتليه شنوا صباح الأحد "للمرة الأولى، هجوما جويا بسرب من المسيرات الانقضاضية، على قاعدة أسدود البحرية" التي تبعد 150 كيلومترًا عن الحدود مع لبنان.

وأعلن الحزب، في بيان آخر، شن "عملية مركبة" صباح الأحد كذلك على "هدف عسكري في  مدينة تل أبيب، بصليةٍ من الصواريخ النوعية، وسربٍ من المُسيرات الانقضاضية".

استهدف قاعدة بلماخيم الجوية جنوبي مدينة تل أبيب برشقة صاروخية

وقال إنه استهدف قاعدة بلماخيم الجوية جنوبي مدينة تل أبيب برشقة صاروخية نوعية، مشيرا إلى أنها تعتبر قاعدة أساسية لسلاح الجو الإسرائيلي وتحتوي على أسراب من الطائرات غير المأهولة  المسيرات  والمروحيات العسكرية، إضافة إلى مركز أبحاث عسكري، ومنظومة حيتس للدفاع الجويّ والصاروخي.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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