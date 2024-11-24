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مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي: لبنان على شفير الانهيار - أخبار كلمتك

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مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي: لبنان على شفير الانهيار - أخبار كلمتك

مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي: لبنان على شفير الانهيار - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 24 نوفمبر 2024 01:41 مساءً - قال مسؤول السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، خلال مؤتمر صحفي في بيروت اليوم الأحد: "لبنان على شفير الانهيار".

لبنان على شفير الانهيار 

وأضاف جوزيب بوريل: "الصراع في الشرق الأوسط يحمل بعدا دوليا ولا يمكن للأسرة الدولية أن تبقى مكتوفة الأيدي".

وتابع: "كلفة غياب السلام في الشرق الأوسط باهظة ولا تحتمل والغارات الإسرائيلية على لبنان تستهدف الطواقم الطبية والمستشفيات".

دعوات أوروبية لوقف الحرب في لبنان 

واستطرد: "نحتاج إلى وقف فوري لإطلاق النار في لبنان والاتحاد الأوروبي يدعم الولايات المتحدة وفرنسا في جهودهما لوقف إطلاق النار في لبنان".

وأوضح بوريل أن الاتحاد الأوروبي يريد إعادة السيادة إلى لبنان برا وبحرا وجوا، داعيا الأسرة الدولية لاتخاذ خطوات لوقف المجزرة في غزة.

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وأكد: "ندعم لبنان شعبا وجيشا ومؤسسات، وجاهزون لتقديم 200 مليون يورو للقوات المسلحة اللبنانية".

وقال بوريل: "على قادة لبنان تحمّل مسؤولياتهم السياسية في انتخاب رئيس للجمهورية ووضع حد لفراغ في السلطة دام عامين، وعلينا أن نمارس الضغوط على إسرائيل وحزب الله لقبول المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار".

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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