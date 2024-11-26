جوارديولا يصدم جماهير مانشستر سيتي ويلمح لرحيل نجم الفريق - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 01:54 مساءً - آثار الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، قلق جماهير فريقه، بعد أن ألمح إلى إمكانية رحيل أحد نجوم الفريق، خلال الفترة المقبلة.

لأول مرة، جوارديولا يخسر 5 مباريات متتالية في مسيرته التدريبية

وجاء القلق بعد أيام من الهزيمة الخامسة على التوالي التي تعرض لها مانشستر سيتي عندما خسر 4-0 أمام توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب الاتحاد يوم السبت الماضي، وهي المرة الأولى التي يخسر فيها جوارديولا 5 مباريات متتالية في مسيرته التدريبية.

كذلك تعد هذه هي المرة الأولى التي يخسر فيها مانشستر سيتي خمس مباريات متتالية في كل المسابقات منذ أبريل 2006.

وبات مانشستر سيتي حامل اللقب متأخرًا في المركز الثاني بالدوري بفارق ثماني نقاط خلف ليفربول الذي سيستضيف مباراة الفريقين يوم الأحد المقبل.

ويحتل مانشستر سيتي المركز العاشر في مرحلة الدوري بدوري الأبطال، التي تضم 36 فريقًا، برصيد سبع نقاط حصدها خلال أربع مباريات، ويتأخر بفارق نقطتين عن آخر مراكز التأهل المباشر إلى الدور الثاني.

جوارديولا يلمح إلى رحيل كيفين دي بروين

يعتقد بيب جوارديولا أن كيفين دي بروين سيختار مغادرة مانشستر سيتي عندما لا يكون لاعبًا أساسيًّا في صفوف الفريق، ما أثار قلقا كبيرا للمشجعين.

وينتهي عقد البلجيكي الصيف المقبل.

وقال جوارديولا: "أنا متأكد تمامًا من أن كيفين سيكون صادقًا.. سيرغب في إنهاء الموسم هنا بعد هذا الموسم أو الموسم القادم، في أفضل حالاته".

وأضاف: "لا أعتقد أنه سيكون هنا عندما لا يشعر أنه قادر على أن يكون كيفين الذي يمكنه الإنتاج ومساعدة الفريق كما فعل في العقد الماضي.. في مثل هذه المواقف - كما هي الحال مع ديفيد سيلفا - سيقرر الأفضل له وللفريق".

وتابع: "ربما لا يلعب كل ثلاثة أيام لمدة 11 شهرًا ولكنني متأكد تمامًا من أنه يجب أن يلعب بأفضل ما يمكن. لسوء الحظ مع الإصابات لم يتمكن من تقديم ذلك."

أصبح دي بروين لاعبًا أساسيًّا في صفوف مانشستر سيتي، وتألق على مدار العقد الماضي بعد انتقاله مقابل 54 مليون جنيه إسترليني من فولفسبورج في عام 2015.

وأشارت تقارير إلى أن دي بروين، سيتم استهدافه من قبل أندية في الدوري الأمريكي لكرة القدم والمملكة العربية السعودية إذا قرر إنزال الستار على إقامته في الاتحاد.

دي بروين يرد على أنباء رحيله

وتحدث دي بروين عن مسألة الرحيل قبل مباراة السيتي ضد فينوورد الهولندي في دوري أبطال أوروبا.

وقال دي بروين، الذي ينتهي عقده في 2025، إنه لا يعرف كيف سيكون مستقبله مع السيتي.

وأضاف: “في بداية الموسم، علمت بأن محادثات ستُجرى، لكن حدث هذا الشيء (الإصابة) في مباراة برنتفورد. كان من المتوقع أن يستغرق الأمر يومين، لكنه استغرق ثمانية أو تسعة أسابيع”.

وتابع: "لست قلقًا. أنا على ما يرام، أريد فقط تقديم مستويات جيدة من جديد، أما بالنسبة للمستقبل، سنرى... لو لم تُجر محادثات، سيكون هذا هو العام الأخير لي مع النادي، لكنني لا أعرف".

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