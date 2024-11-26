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الرياضة - 04:17 - وصل كام النهاردة؟.. سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 04:17 - وصل كام النهاردة؟.. سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:17 - وصل كام النهاردة؟.. سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 04:17 صباحاً - سعر الدولار اليوم.. سجل سعر الدولار الأمريكي تراجعاً ملحوظاً مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم الثلاثاء 26-11-2024 وفقاً لآخر تحديثات شاشات عرض اسعار العملات أمام الجنيه المصري ويتسأل الكثير من الناس عن حركة سعر الدولار أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم تحديث يومي.

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص الخدمة بالخطوات وكيفية تنفيذها وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل الدولار فى البنك المركزي المصري نحو 49.56 جنيه للشراء و 49.66 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الاهلي المصري

سجل الدولار فى البنك الاهلي المصري نحو 49.55 جنيه للشراء، و 49.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل الدولار فى بنك مصر نحو 49.55 جنيه للشراء، و 49.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

سجل الدولار فى البنك التجاري الدولي نحو 49.57 جنيه للشراء. و 49.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل الدولار فى مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 49.65 جنيه للشراء و 49.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الافريقي الدولي

سجل الدولار فى البنك العربي الافريقي الدولي نحو نحو 49.55 جنيه للشراء، و 49.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

سجل الدولار فى المصرف العربي الدولي نحو 49.55 جنيه للشراء، و 49.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجل الدولار فى بنك الإسكندرية نحو 49.56 جنيه للشراء و 49.66 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سجل الدولار فى المصرف المتحد نحو 49.56 جنيه للشراء و 49.66 جنيه للبيع.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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