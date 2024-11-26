تعرف على أبطال مسلسل فقرة الساحر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 09:41 صباحاً - ينتظر عشاق الدراما عملا جديدا سوف يتم طرحه قريبا عبر منصة يانجو بلاي وهو مسلسل “فقرة الساحر”.

وطرحت منصة يانجو بلاي البوستر الرسمي للعمل للترويج له قبل طرحه، وظهر فيه الأبطال الثلاثة وهم يجلسون إلى جوار بعضهم البعض بظهورهم وهم يتأملون لوحة فنية.

أبطال مسلسل فقرة الساحر

ومسلسل فقرة الساحر من بطولة عدد من النجوم في مقدمتهم طه دسوقي وأسماء جلال وعلي قاسم ومن تأليف إياد صالح، ومن المقرر عرض المسلسل عبر منصة يانجو بلاي والمسلسل مكون من ٨ حلقات.

برومو مسلسل فقرة الساحر

ونشر الفنان طه دسوقي الإعلان التشويقي الأول لأحدث أعماله الفنية وهو مسلسل فقرة الساحر بتوقيع المخرج تامر محسن الذي يعود بالعمل بعد غياب سنوات عن الدراما.

وكتب طه عبر حسابه الرسمي على إنستجرام “توكلنا على الله.. استنونا في مسلسل فقرة الساحر من أعمال يانجو بلاي الأصلية قريبًا”.

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