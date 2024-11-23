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تكليف 16من خريجى برنامج القيادات الشابة بمهام معاوني القيادات بوزارة البترول - أخبار كلمتك

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تكليف 16من خريجى برنامج القيادات الشابة بمهام معاوني القيادات بوزارة البترول - أخبار كلمتك

تكليف 16من خريجى برنامج القيادات الشابة بمهام معاوني القيادات بوزارة البترول - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 23 نوفمبر 2024 07:50 مساءً - أصدر المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية قرارًا بتكليف 16 من خريجى برنامج القيادات الشابة والمتوسطة للقيام بمهام معاونى القيادات بوزارة البترول والثروة المعدنية، والهيئة المصرية العامة للبترول والشركات القابضة.

يأتي هذا في ضوء إستراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لتعظيم الإستفادة المثلى من الكوادرالبشرية بالقطاع وإيمانها الراسخ بأهمية العنصر البشرى كونه الثروة الحقيقية للقطاع، وباعتباره عنصرًا هامًا ومحركًا أساسيًا للتنمية الشاملة والمستدامة وبما يضمن نقل الخبرات
واستدامة الأداء، واستكمالًا لمبادرة الملازمة Work Shadowing التي تم إطلاقها في وقت لاحق

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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