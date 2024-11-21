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الاتحاد السعودي يعاقب رئيس أهلي جدة بسبب الحكام - أخبار كلمتك

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الاتحاد السعودي يعاقب رئيس أهلي جدة بسبب الحكام - أخبار كلمتك

الاتحاد السعودي يعاقب رئيس أهلي جدة بسبب الحكام - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 21 نوفمبر 2024 02:03 مساءً -  قررت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، تغريم خالد العيسى رئيس نادي أهلي جدة، ماديا بعد تصريحاته، عقب خسارة الفريق أمام الهلال.

وكان الهلال نجح في قلب تأخره أمام الأهلي بهدف إلى فوز بثنائية، في مباراة أقيمت بالجولة السادسة للدوري السعودي.

 

عقوبة رئيس أهلي جدة

 وأصدرت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي، قرارا بتغريم خالد العيسى بغرامة مالية قدرها 20 ألف ريال لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم.


وقالت اللجنة في بيان رسمي، إنه تم ثبوت مخالفة رئيس الأهلي خالد العيسى للمادة (50-2) من لائحة الانضباط والأخلاق، لهذا تم تغريمه ماليا.

وكان العيسى قال بعد الخسارة من الهلال "من الصعب الفوز على فريق يضم 12 لاعبا"، في تلميح إلى أن الحكم لعب مع الفريق المنافس.

من جانبه قال الخبير القانوني فهد القحيز "حال تأكدت لجنة الانضباط أن المقصود كان الحكم، سيعاقب رئيس الأهلي بغرامة لا تزيد على 50 ألف ريال، وفقا للمادة 50 من اللائحة، لأن هذه تعتبر إساءة للحكم".

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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