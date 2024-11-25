الرياضة - 11:02 - الاثنين المقبل.. القاهرة تستضيف المؤتمر الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 25 نوفمبر 2024 11:02 صباحاً - أعلنت وزارة الخارجية والهجرة، اليوم الاثنين، عن عقد مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة بعنوان عام على الكارثة الإنسانية في غزة: احتياجات عاجلة وحلول مستدامة" يوم الإثنين القادم.
يأتي انعقاد المؤتمر الوزاري في إطار حرص مصر المتواصل على الاضطلاع بمسئولياتها تجاه القضايا العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
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