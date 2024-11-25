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الرياضة - 11:02 - الاثنين المقبل.. القاهرة تستضيف المؤتمر الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة - أخبار كلمتك

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الرياضة - 11:02 - الاثنين المقبل.. القاهرة تستضيف المؤتمر الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:02 - الاثنين المقبل.. القاهرة تستضيف المؤتمر الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 25 نوفمبر 2024 11:02 صباحاً - أعلنت وزارة الخارجية والهجرة، اليوم الاثنين، عن عقد مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة بعنوان عام على الكارثة الإنسانية في غزة: احتياجات عاجلة وحلول مستدامة" يوم الإثنين القادم.

يأتي انعقاد المؤتمر الوزاري في إطار حرص مصر المتواصل على الاضطلاع بمسئولياتها تجاه القضايا العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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