الرياضة - 11:02 - الاثنين المقبل.. القاهرة تستضيف المؤتمر الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 25 نوفمبر 2024 11:02 صباحاً - أعلنت وزارة الخارجية والهجرة، اليوم الاثنين، عن عقد مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة بعنوان عام على الكارثة الإنسانية في غزة: احتياجات عاجلة وحلول مستدامة" يوم الإثنين القادم.

يأتي انعقاد المؤتمر الوزاري في إطار حرص مصر المتواصل على الاضطلاع بمسئولياتها تجاه القضايا العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.