الرياضة - 02:00 - سعر الذهب بالدولار.. تحديث مباشر للمعدن الأصفر اليوم (تفاصيل) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 21 نوفمبر 2024 02:00 مساءً - سجلت سعر الذهب بالدولار الأمريكي اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024، حالة من الارتفاع الملحوظة بالتزامن مع ارتفاع سعر الأوقية عالميا.

سعر الذهب بالدولار اليوم

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص سعر الذهب بالدولار اليوم، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

سعر الذهب عيار 24

وصل سعر الذهب عيار 24 بالأسواق المصرية نحو 86.40 دولار للبيع، و86.17 دولار للشراء.

سعر الذهب عيار 22

أما عن سعر الذهب عيار 22 في أسواق الصاغة مستهل تعاملات اليوم وصل إلى 79.20 دولار للبيع، و78.99 دولار للشراء.

سعر الذهب عيار 21

بلغ سعر الذهب عيار 21 في أسواق الصاغة نحو 75.60 دولار للبيع، و75.40 دولار للشراء.

سعر الذهب عيار 18

وصل سعر الذهب عيار 18 في الأسواق إلى 64.80 دولار للبيع، و64.63 دولار للشراء.

سعر الذهب عيار 14

سجل سعر الذهب عيار 14 نحو 50.40 دولار للبيع، و50.27 دولار للشراء.

سعر الذهب عيار 12

أما عن سعر الذهب عيار 12 فسجل نحو 43.20 دولار للبيع، 43.09 دولار للشراء.

سعر الذهب عيار 9

في حين سجل سعر الذهب عيار 9 نحو 32.40 دولار للبيع، و1605 دولار للشراء.

سعر الجنيه الذهب

أما عن سعر الجنيه الذهب فوصل إلى 604.82 دولار للبيع، و603.21 دولار للشراء.

سعر أوقية الذهب عالميا

سجل سعر الأوقية عالميا نحو 2669.94 دولار للبيع، 2669.67 دولار للشراء.