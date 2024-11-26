مشاهير العرب - أكرم حسني: تركي آل الشيخ لديه رؤية فنية وبعد نظر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 02:03 مساءً - كشف الفنان أكرم حسني، عن سعادته البالغة، بالنجاح الكبير الذي حققته مسرحية «ألف تيتة وتيتة» التي يتم عرضها ضمن فعاليات موسم الرياض.

وقال أكلام حسني، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «mbc مصر»، وأوضح، أن هذه المسرحية هي رابع تعاون مع المنتج والشاعر أمير طعيمة، مؤكدا أن الرؤى بينهما دائما ما تكون متوافقة، ويطمحان لتقديم عمل استثنائي.

وأكد أكرم، سعادته بقرار رئيس هيئة الترفيه بالمملكة تركي آل الشيخ بمد العرض، موضحا أن المستشار تركي آل الشيخ لديه رؤية فنية وبُعد نظر، معبرا عن سعادته بما كتبه عن العمل.

وتابع أكرم حسني: «بتشرف إني بمثل مع بيومي فؤاد ومصطفى غريب وميرنا جميل، ومحمد أوتاكا وهو مخرج الأربع مسرحيات اللي عملتهم في موسم الرياض، وفيه كمان وجوه صاعدة متثبتين موجودين معانا غادة طلعت ومصطفى نعمان، الناس دي كلها أنا بعتبرهم أهلي وأخواتي».

تفاصيل مسرحية ألف تيتة وتيتة

تضم مسرحية ألف تيتة وتيتة، التي دارت أحداثها في إطار كوميدي عدد من الفنانين بجانب الفنان أكرم حسني أبرزهم: بيومي فؤاد ميرنا جميل، مصطفى غريب، بدرية طلبة، محمد أوتاكا، وهي من تأليف أحمد سعد والي، طه زغلول، مهاب حسين، إخراج أوتاكا، وإنتاج أمير طعيمة.