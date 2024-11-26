التنمية المحلية: الانتهاء من تدريب 1988 من العاملين المعنيين بملف التصالح - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 02:03 مساءً - انتهت وزارة التنمية المحلية، من تنظيم ورشة عمل تدريبية مكثفة، استمرت 5 أيام، خلال شهر نوفمبر الجاري، لرفع كفاءة 1988 متدربًا من العاملين المعنيين بمنظومة التصالح في جميع المحافظات، وذلك بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة.

وقالت وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض- بحسب بيان، اليوم الثلاثاء- إن ورشة العمل التي نفذتها الوزارة بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وبعض الجهات المعنية بالدولة استهدفت تدريب 189 متدربًا على مستوى ديوان عام المحافظات بواقع 7 متدربين من الديوان العام لكل محافظة، حيث شملت تدريب سكرتيري العموم والسكرتير العموم المساعدين ومديري المراكز التكنولوجية ومديري الإدارة الزراعية ومديري مديرية الإصلاح الزراعي ومديري الأوقاف.

وأضافت أن على مستوى الأحياء والمراكز والمدن فقد تم تدريب حوالي 1799 متدربًا بواقع 5 متدربين من كل مركز ومدينة وحي، وذلك من رؤساء الأحياء والمراكز والمدن ومسؤولي ملف التصالح ومدير الإدارة الهندسية والعاملين بالمراكز التكنولوجية ورؤساء اللجنة الفنية.

وأوضحت الدكتورة منال عوض، أن ورشة العمل تضمنت التدريب على منظومة التصالح بعد تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، وتخفيف وتسهيل الإجراءات في دورة عمل الطلبات تسهيلًا للمواطنين المتقدمين للتصالح، بالإضافة إلى شرح دورة العمل على الطلب والرد على استفسارات العاملين بالمنظومة.

وأكدت أهمية تنمية مهارات العاملين في منظومة التصالح، بالإضافة إلى ضرورة تكاتف كافة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد، لتذليل العقبات وتبسيط الإجراءات على المواطنين، بما يحقق الصالح العام للانتهاء من ملفات التصالح وإنجاز أكبر قدر ممكن من الملفات في أقل مدة زمنية، فضلاً عن المتابعة المستمرة لملف التصالح وتقديم أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة التي تسهم بدورها في دفع عجلة العمل وتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي.

شارك في البرنامج التدريبي عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية في عدد من القطاعات المعنية بملف التصالح والقيادات والتدريب، ومسئولي منظومة التصالح بوزارة التخطيط.