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توقعات بتراجع الأمطار على اليمن خلال الأسبوع الجاري - أخبار كلمتك

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توقعات بتراجع الأمطار على اليمن خلال الأسبوع الجاري - أخبار كلمتك

توقعات بتراجع الأمطار على اليمن خلال الأسبوع الجاري - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 10 نوفمبر 2024 12:43 مساءً - كلمتك/ خاص

أكد الفلكي اليمني عدنان الشوافي، أن الأمطار على مستوى اليمن خلال الأيام القادمة ستكون شبه جافة ماعدا بعض الأمطار على أرخبيل سقطرى.

وقال في منشور بصفحته على موقع فيس بوك، إن توقعات الأمطار على مستوى اليمن شبه جفاف مع الاشارة إلى استمرار توقعات بعض الأمطار متفاوتة الشدة على ارخبيل سقطرى وأجزاء بسيطة من السهول الساحلية – شرقية جنوبية وغربية وقليل جدا ما قد تمتد إلى اجزاء من المرتفعات الجبلية المحاذية وبشكل عام التوقعات للهطول أقل مقارنة بالأسبوع الماضي.

وبين أنه متوقع انخفاض إضافي لدرجة الحرارة الصغرى على الأحواض والمرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية.

واختتم: بالنسبة للمزارعين يفضل من بعد منتصف الأسبوع في المناطق الباردة توخي الحذر إذا سكنت الرياح ليلا وكانت السماء صافية (خالية من السحب).

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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