توقعات بتراجع الأمطار على اليمن خلال الأسبوع الجاري - أخبار كلمتك

أكد الفلكي اليمني عدنان الشوافي، أن الأمطار على مستوى اليمن خلال الأيام القادمة ستكون شبه جافة ماعدا بعض الأمطار على أرخبيل سقطرى.

وقال في منشور بصفحته على موقع فيس بوك، إن توقعات الأمطار على مستوى اليمن شبه جفاف مع الاشارة إلى استمرار توقعات بعض الأمطار متفاوتة الشدة على ارخبيل سقطرى وأجزاء بسيطة من السهول الساحلية – شرقية جنوبية وغربية وقليل جدا ما قد تمتد إلى اجزاء من المرتفعات الجبلية المحاذية وبشكل عام التوقعات للهطول أقل مقارنة بالأسبوع الماضي.

وبين أنه متوقع انخفاض إضافي لدرجة الحرارة الصغرى على الأحواض والمرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية.

واختتم: بالنسبة للمزارعين يفضل من بعد منتصف الأسبوع في المناطق الباردة توخي الحذر إذا سكنت الرياح ليلا وكانت السماء صافية (خالية من السحب).