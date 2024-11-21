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اليافعي: أي محاولة في هذا الأمر تصب في خدمة أجندة تهميش هذه المحافظة الجنوبية - أخبار كلمتك

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اليافعي: أي محاولة في هذا الأمر تصب في خدمة أجندة تهميش هذه المحافظة الجنوبية - أخبار كلمتك

اليافعي: أي محاولة في هذا الأمر تصب في خدمة أجندة تهميش هذه المحافظة الجنوبية - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 21 نوفمبر 2024 12:34 مساءً - كلمتك/ خاص

قال الإعلامي ياسر اليافعي: ‏بالنسبة لي، لا أجد أي مشكلة في أن يمثل الحضارم أنفسهم في أي مهرجان عربي أو دولي تحت اسم حضرموت، بل أعتبر ذلك مصدر فخر وخطوة مهمة نحو استعادة الهوية الحضرمية وتعزيز مكانتها الثقافية التي تستحقها بجدارة.

واضاف : لكن يمننة المهرجانات الحضرمية والإبداع الحضرمي يعد تهميشًا وإقصاءً لحضرموت، وهو أمر يتحمل مسؤوليته كل من يشارك في هذا التوجه.

وتابع: حدثني صديق عزيز عن تجربة خلال فترة حكم علي عبدالله صالح، حيث أقيم حفل ثقافي حضرمي في إحدى دول شرق آسيا. ورغم أن المهرجان كان يفترض أن يعكس الهوية الحضرمية، إلا أن معظم الوفد جاء من صنعاء، باستثناء قلة منهم صديقي. وأصرّت الجهات الحكومية اليمنية على أن يُقام المهرجان تحت اسم اليمن، حتى أن الأزياء المستخدمة كانت الزي الصنعاني، في محاولة واضحة لتغييب الطابع الحضرمي.

و تساءل: لماذا كل هذا؟ كيف يمكن الادعاء بحب حضرموت، بينما يتم تهميشها وسرقة هويتها وثقافتها؟

واختتم إن حضرموت هي الأصل، هي الفن، الحضارة، الثقافة، والتاريخ. وأي محاولة لتغيير هذا المسار، سواء أكان من الداخل أو الخارج، تصب في خدمة أجندة تهميش حضرموت. ومن يشارك في هذا التوجه، سواء كان تاجرًا، مواطنًا، فنانًا، سياسيًا، أو إعلاميًا، فهو شريك في هذا التهميش.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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