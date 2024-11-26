انتهاء تصوير فيلم السيرة الذاتية Christy Martin - أخبار كلمتك

انتهاء تصوير فيلم السيرة الذاتية Christy Martin - أخبار كلمتك

الحوثيين يتخذون قرارا صادما بشان الطالبات الجامعيات في صنعاء - أخبار كلمتك

الحوثيين يتخذون قرارا صادما بشان الطالبات الجامعيات في صنعاء - أخبار كلمتك

شركة النفط تعلن تعرضها لتقطعات مسلحة ادت لمنع وصول البنزين - أخبار كلمتك

شركة النفط تعلن تعرضها لتقطعات مسلحة ادت لمنع وصول البنزين - أخبار كلمتك

العقاب: تحقيق السلام في اليمن أصبح ضرورة ملحة - أخبار كلمتك

العقاب: تحقيق السلام في اليمن أصبح ضرورة ملحة - أخبار كلمتك

الانتهاء من المرحلة الأولى في حديقة جامعة تعز - أخبار كلمتك

الانتهاء من المرحلة الأولى في حديقة جامعة تعز - أخبار كلمتك

تفاصيل جديدة لاجبار الحوثيين طفل من عدن على قتل نفسه في صنعاء - أخبار كلمتك

تفاصيل جديدة لاجبار الحوثيين طفل من عدن على قتل نفسه في صنعاء - أخبار كلمتك

مطالبات بإنهاء العنف ضد المرأة في الحديدة - أخبار كلمتك

مطالبات بإنهاء العنف ضد المرأة في الحديدة - أخبار كلمتك

عزل صنعاء عن باقي المحافظات ماذا حدث؟ - أخبار كلمتك

عزل صنعاء عن باقي المحافظات ماذا حدث؟ - أخبار كلمتك

شاهد بالصور .. كيف بدت ساحة العروض في خور مكسر - أخبار كلمتك

شاهد بالصور .. كيف بدت ساحة العروض في خور مكسر - أخبار كلمتك

حديث محزن عن النساء في شوارع صنعاء - أخبار كلمتك

حديث محزن عن النساء في شوارع صنعاء - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

التنمية المحلية: «مشروعك» وفر أكثر من مليون و453 ألف فرصة عمل منذ 2015 وحتى الآن - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
التنمية المحلية: «مشروعك» وفر أكثر من مليون و453 ألف فرصة عمل منذ 2015 وحتى الآن - أخبار كلمتك

التنمية المحلية: «مشروعك» وفر أكثر من مليون و453 ألف فرصة عمل منذ 2015 وحتى الآن - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 10:43 صباحاً - قالت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، إن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك"، ساهم في تمويل أكثر من 219 ألف مشروع بقروض 29، 8 مليار جنيه، وتمكنت هذه المشروعات في توفير أكثر من مليون و453 ألف فرصة عمل في جميع المحافظات وذلك في الفترة منذ انطلاقه عام 2015 وحتى شهر نوفمبر 2024، مشيرة إلى الدور المهم والحيوي الذي يقوم به «مشروعك» في دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتوفير المزيد من فرص العمل، وتقليل معدلات البطالة على مستوى جميع المحافظات.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية، والتي تلقت اليوم تقريراً عن إنجازات «مشروعك» إلى أنها تولي أهمية كبرى نحو وصول "مشروعك " لأكبر شريحة من المواطنين الراغبين في الحصول على دعم تمويلي لتنفيذ مشروعات حقيقية ومستدامة على أرض الواقع، وتقديم كافة التيسيرات اللازمة التي تمكنهم من الحصول على القرض في أسرع وقت ممكن والقضاء على الروتين والبيروقراطية للحصول على الموافقة بالتمويل اللازم، مما يمكنهم من تنفيذ مشروعاتهم خاصة المشروعات الإنتاجية والصناعية وبما يتماشى مع جهود الدولة الرامية نحو نمو قطاع الصناعة لزيادة مستوى الإنتاجية، وبما يسهم في توفير موارد النقد الأجنبي، وزيادة نسبة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي.

وأوضحت الدكتورة منال عوض أن التقرير أشار إلى أن محافظة سوهاج تصدرت المقدمة في إجمالي عدد المشروعات المنفذة بمشروعك حيث نفذت حوالي 24 ألف مشروع بإجمالي استثمارات 3، 7 مليار جنيه ووفرت حوالي 144 ألف فرصة، عمل يليها محافظة المنيا بتنفيذ حوالي 23، 9 ألف مشروع بإجمالي استثمارات 3، 2 مليار جنيه، ووفرت المشروعات 161، 2 ألف فرصة عمل، ثم محافظة البحيرة التي نفذت 19، 2 ألف مشروع بقروض 1، 7 مليار جنيه وفرت أكثر من 104، 4 ألف فرصة عمل، ثم محافظة الدقهلية 17، 6 ألف مشروع بقروض أكثر من 2، 1 مليار جنيه وفرت حوالي 106، 9 الف فرصة عمل.

اقرأ أيضاً
تأثير الأمطار على المحافظات.. «التنمية المحلية» توضح

«التنمية المحلية»: انطلاق الجزء الأول من برنامج «إعداد قادة المستقبل» الأحد المقبل

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

اليوم، إجراء انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات ضمن الاتحادات الطلابية - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق