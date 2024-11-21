مدبولي يعقد لقاءً جماهيريًّا مع عمد ومشايخ الوادي الجديد بحضور نواب البرلمان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 21 نوفمبر 2024 12:59 مساءً - عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، لقاءً جماهيريًا مع عمد ومشايخ محافظة الوادي الجديد، بحضور عدد من نواب البرلمان وكبار المسؤولين التنفيذيين بالمحافظة، وذلك في إطار زيارته التفقدية للمحافظة للوقوف على تطورات المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها.

وخلال اللقاء، استعرض رئيس الوزراء أهم المشروعات التي تنفذها الدولة بالمحافظة، مشيرًا إلى أنها تأتي في إطار تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.

وأكد مدبولي أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بمحافظة الوادي الجديد، لما تمتلكه من موارد طبيعية وفرص استثمارية كبيرة، ما يجعلها محورًا مهمًا في خطط التنمية الوطنية.

مدبولي يستمع لآراء ومقترحات عمد ومشايخ الوادي الجديد بشأن احتياجات القرى والمراكز

كما استمع رئيس الوزراء إلى آراء ومقترحات عمد ومشايخ المحافظة بشأن احتياجات القرى والمراكز، حيث أكد على أهمية مشاركة المواطنين في وضع الأولويات لضمان تنفيذ مشروعات تخدم أكبر عدد ممكن من الأهالي.

وشدد على أن الحكومة تعمل على تذليل العقبات التي تواجه المواطنين في مختلف المجالات، خاصة في قطاعات الزراعة والري والتعليم والصحة.

من جانبهم، أعرب عمد ومشايخ الوادي الجديد عن تقديرهم لزيارة رئيس الوزراء واهتمام الحكومة بالمحافظة، مطالبين بمزيد من الدعم في مجالات البنية التحتية، وتطوير شبكات الري، وتوفير فرص عمل للشباب.

وشهد اللقاء مشاركة نواب البرلمان عن المحافظة، الذين أكدوا دعمهم الكامل لخطط التنمية، مع تسليط الضوء على بعض الملفات التي تحتاج إلى حلول عاجلة بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية.

وفي ختام اللقاء، وجه الدكتور مصطفى مدبولي الشكر للعمد والمشايخ على دورهم في دعم الاستقرار والتنمية، مؤكدًا أن الحكومة مستمرة في بذل الجهود لتحقيق التنمية الشاملة بالمحافظة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

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