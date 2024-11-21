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مدبولي يعقد لقاءً جماهيريًّا مع عمد ومشايخ الوادي الجديد بحضور نواب البرلمان - أخبار كلمتك

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مدبولي يعقد لقاءً جماهيريًّا مع عمد ومشايخ الوادي الجديد بحضور نواب البرلمان - أخبار كلمتك

مدبولي يعقد لقاءً جماهيريًّا مع عمد ومشايخ الوادي الجديد بحضور نواب البرلمان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 21 نوفمبر 2024 12:59 مساءً - عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، لقاءً جماهيريًا مع عمد ومشايخ محافظة الوادي الجديد، بحضور عدد من نواب البرلمان وكبار المسؤولين التنفيذيين بالمحافظة، وذلك في إطار زيارته التفقدية للمحافظة للوقوف على تطورات المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها.

وخلال اللقاء، استعرض رئيس الوزراء أهم المشروعات التي تنفذها الدولة بالمحافظة، مشيرًا إلى أنها تأتي في إطار تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين. 

وأكد مدبولي أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بمحافظة الوادي الجديد، لما تمتلكه من موارد طبيعية وفرص استثمارية كبيرة، ما يجعلها محورًا مهمًا في خطط التنمية الوطنية.

 

مدبولي يستمع لآراء ومقترحات عمد ومشايخ الوادي الجديد بشأن احتياجات القرى والمراكز

كما استمع رئيس الوزراء إلى آراء ومقترحات عمد ومشايخ المحافظة بشأن احتياجات القرى والمراكز، حيث أكد على أهمية مشاركة المواطنين في وضع الأولويات لضمان تنفيذ مشروعات تخدم أكبر عدد ممكن من الأهالي.

 وشدد على أن الحكومة تعمل على تذليل العقبات التي تواجه المواطنين في مختلف المجالات، خاصة في قطاعات الزراعة والري والتعليم والصحة.

من جانبهم، أعرب عمد ومشايخ الوادي الجديد عن تقديرهم لزيارة رئيس الوزراء واهتمام الحكومة بالمحافظة، مطالبين بمزيد من الدعم في مجالات البنية التحتية، وتطوير شبكات الري، وتوفير فرص عمل للشباب.

وشهد اللقاء مشاركة نواب البرلمان عن المحافظة، الذين أكدوا دعمهم الكامل لخطط التنمية، مع تسليط الضوء على بعض الملفات التي تحتاج إلى حلول عاجلة بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية.

وفي ختام اللقاء، وجه الدكتور مصطفى مدبولي الشكر للعمد والمشايخ على دورهم في دعم الاستقرار والتنمية، مؤكدًا أن الحكومة مستمرة في بذل الجهود لتحقيق التنمية الشاملة بالمحافظة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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