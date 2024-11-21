الرياضة - 04:04 - أيمن سلامة لـ«الأسبوع»: القانون الدولي غير عاجز و«125 دولة ملزمة باعتقال نتنياهو وجالانت - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 21 نوفمبر 2024 04:04 مساءً - قال الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، إن نحو 125 دولة ستكون ملزمة باعتقال بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، ويوآف جالانت وزير الدفاع السابق، بموجب صدور مذكرتي اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية بحقهما لارتكابهما جرائم حرب في غزة.

وقال الدكتور أيمن سلامة، في تصريحات خاصة لـ«الأسبوع»، إن القانون الدولي غير عاجز عن ملاحقة المجرمين، وأن الدول هي التى تعجز عن تنفيذ قرارات الجنائية الدولية.

وأضاف سلامة، أن سقوط القرارات الدولية هو فهم خاطئ يردده الإعلام، وأن ما يسقط هو الإمبراطوريات وليست القوانين.

في سياق متصل، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، مذكرتي اعتقال بحق بنيامين نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، ويوآف جالانت، وزير دفاع الاحتلال المقال.

وأردفت: «فيما يتعلق بالجرائم، وجدت الدائرة أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو، وجالانت، وزير دفاع إسرائيل آنذاك، يتحمل كل منهما المسؤولية الجنائية عن الجرائم التالية باعتبارهما مشاركين في ارتكاب الأفعال بالاشتراك مع آخرين في جريمة الحرب المتمثلة في التجويع كأسلوب من أساليب الحرب، والجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاضطهاد وغيرها من الأعمال اللاإنسانية».