المصري يختتم تدريباته استعدادًا لمباراته أمام الجونة في الدوري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 8 نوفمبر 2024 10:45 مساءً - اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي مساء اليوم على ستاد السويس الجديد تدريباته استعدادا لمباراته بالجولة الثانية من الدوري الممتاز، والتي تجمعه بنظيره فريق الجونة والمقرر إقامتها في الخامسة مساء غدا السبت على الملعب ذاته.

وخلال المران حرص علي ماهر على وضع اللمسات النهائية على الخطة التي سيخوض بها الفريق مباراة الغد والتي وضح من خلال المران أنها ستكون متوازنة ما بين الدفاع والهجوم.

كما شهد المران تركيزًا كبيرا على كيفية التعامل مع الكرات الثابتة في المواقف الدفاعية والهجومية، فيما خاض حراس المرمى مرانا شاقا تحت قيادة مدربهم الكابتن مصطفى فتحي.

المصري يفوز على الطلائع

وكان المصري حقق الفوز في مباراته بالجولة الأولى من الدوري، وذلك على حساب فريق طلائع الجيش بهدفين نظيفين سجلهما صلاح محسن ومحمود حمادة في الشوط الثاني للمباراة.

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