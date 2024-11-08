سبب سفر الجزيري لإيطاليا بعد استبعاده من مباراة الزمالك وسموحة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 8 نوفمبر 2024 10:45 مساءً - كشف مصدر بنادي الزمالك سبب سفر سيف الدين الجزيري مهاجم نادي الزمالك إلي إيطاليا، خاصة بعد قرار استبعاده من مباراة الفارس الأبيض وسموحة التي أقيمت اليوم علي ستاد برج العرب.

وسادت حالة من الجدل والتساؤلات بين جمهور نادي الزمالك عقب نشر سيف الجزيري ستوري له عبر حسابه الشخصي علي إنستجرام ترصد وجوده في مدينة روما الإيطالية.

وقال المصدر إن الجزيري حصل علي أذن بالسفر إلي روما لقضاء أجازة قصيره بعد قرار الجهاز الفني للقلعة البيضاء بمنح لاعبي الفريق أجازة لمدة 3 أيام.

وفي سياق أخر قال البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك: إن مباراة سموحة اليوم في مسابقة الدوري الممتاز كانت صعبة جدًا على فريقه.

وأضاف المدير الفني للفريق الأبيض في المؤتمر الصحفي إنه وجه التهنئة للمدير الفني لسموحة على الأداء في مباراة اليوم.

وتابع جوزيه جوميز قائلًا:" كانت هناك أمور جيدة في اللقاء، وأمور أخرى غير جيدة ويجب أن يتم العمل على علاجها في الفترة المقبلة".

وشدد المدير الفني على أنه لم يكن راضيًا عن الطريقة التي يدافع بها الزمالك في مباراة اليوم، وأوضح أن فريقه كان يفتقد الكرة بسرعة، وهو ما دفعه للتأكيد أن فريقه لم يقدم الأداء المنتظر، ولكنه حقق الفوز وحصد الثلاث نقاط.

وأوضح جوميز أن لديه مشاكل كثيرة في الفريق بسبب النقص العددي، ولكنه يعمل على حلها في الفترة المقبلة، وأكد أنه يركز حاليًا على المجموعة الموجودة معه.

وتابع قائلًا:" ليس الحل دائمًا التعاقد مع لاعبين جدد، والأهم أن يكون هناك تنظيم واحترافية، والنادي يعاني ماديًا، ويجب أن نحل مشاكل اللاعبين المادية أولًا ومشاكل النادي، ونفكر بعد ذلك في الصفقات الجديدة".

وأوضح جوميز أنه يريد أن يرى روح المكسب في الفريق خلال كل مباراة يخوضها الزمالك.

موعد مباراة الزمالك القادمة

ويواجه الزمالك نظيره المصري البورسعيدي يوم 23 نوفمبر الجاري في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الدوري الممتاز.

مباراة الزمالك وسموحة

حقق نادي الزمالك فوزا صعبا علي نظيره سموحة بهدفين مقابل لاشيئ في المباراة التي جمعت بينهم، مساء اليوم الجمعة باستاد برج العرب، في إطار مباريات الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

وسجل ناصر منسي هدف التقدم لصالح الزمالك في الدقيقة الثانية من عمر اللقاء بعد خطأ من الهاني سليمان حارس فريق سموحة .

وفي الدقيقة 84 استطاع مصطفي سلبي أحراز الهدف الثاني لصالح الزمالك.

وجاء تشكيل الزمالك أمام سموحة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – عمر جابر – محمود بنتايك

خط الوسط: دونجا – محمد شحاته – عبد الله السعيد

خط الهجوم: شيكابالا – مصطفى شلبي – ناصر منسي

وجاء تشكيل سموحة أمام الزمالك كالتالي:

حراسة المرمي: الهاني سليمان.

خط الدفاع: أبو بكر ليادي -محمد ربيعه - محمد مصطفى ميدو - إسلام جابر.

خط الوسط: محمد كناريا - دكو دودو - محمود صابر.

خط الهجوم: عبدالكبير الوادي - حسام حسن - صامويل أمادي.

وتواجد على مقاعد البدلاء: محمد أشرف وهشام حافظ ومحمد سالم ومحمد سعيد مكرونة ومصطفى البدري وأشرف مجدي وأحمد خالد ومحمد رجب وإسلام عطية.

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