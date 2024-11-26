الرياضة - 10:06 - بدء الحجز اليوم.. تعرف على أسعار شقق «سكن لكل المصريين 5 لمحدودي الدخل وقيمة القسط الشهري - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 10:06 صباحاً - شقق سكن لكل المصريين 5.. بدأ حجز شقق سكن لكل المصريين 5 لـ جميع المواطنين اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024، ومن المقرر أن يستمر التقديم لحجز الوحدات السكنية الجديدة حتى يوم 26 ديسمبر 2024 المقبل، لذلك يزداد معدل البحث من قبل الكثيرين عن أسعار شقق سكن لكل المصريين5 لمحدودي الدخل وقيمة القسط الشهري.

أسعار شقق سكن لكل المصريين 5

أوضحت وزارة الإسكان أن تتراوح أسعار شقق سكن لكل المصريين 5 الجاهزة للتسليم الفوري في المحافظات ما بين 184 لـ 400 ألف جنيه، وتتراوح شقق الاسكان الاجتماعي الجاهزة للتسليم الفوري في المدن الجديدة لمحدودي الدخل ما بين 415 لـ 530 ألف جنيه، وشقق سكن لكل المصريين 5 للتسليم بعد 36 شهرًا، تتراوح أسعارها ما بين 542 لـ 700 ألف جنيه.

قيمة القسط الشهري لشقق سكن لكل المصريين 5

ويبدأ قيمة القسط الشهري لشقق سكن لكل المصريين 5 لمحدودي الدخل من 897 جنيه، وذلك لـ صاحب المرتب، الذي يبلغ 3500 جنيه، لـ الحصول على وحدة سكنية في المحافظات.

ويتمكن صاحب الدخل الشهري، الذي يبلغ 3700 جنيه، للحصول على شقة بـ سكن لكل المصريين 5 بقسط شهري 1828 جنيهًا، وذلك للوحدات السكنية جاهزة التسليم بالمدن الجديدة.

الأقساط الربع سنوية لـ شقق سكن لكل المصريين 5

- يبلغ سعر شقق سكن لكل المصريين الـ 75 متر نحو 542 ألف جنيه بمدن حدائق أكتوبر والسادات والمنيا الجديدة، ويسدد المواطن قسط ربع سنوي 5000 جنيه على 4 أقساط، والسنة الثانية 6000 جنيه على 4 أقساط، والسنة الثالثة 7000 جنيه على 4 أقساط.

- يبلغ سعر شقق سكن لكل المصريين الـ 90 متر نحو 650 ألف جنيه، ويسدد المواطن قسط ربع سنوي في السنة الأولى 7000 جنيه على 4 أقساط، والسنة الثانية 8000 على 4 أقساط، والسنة الثالثة 9000 جنيه على 4 أقساط.

- شقق سكن لكل المصريين جاهزة للتسليم الفوري، وهناك وحدات سكنية للتسليم خلال 36 شهرًا، وتوجد هذه الوحدات في المحافظات والمدن الجديدة.

شروط شقق سكن لكل المصريين 5

يجب أن يكون المتقدم لحجز شقق سكن لكل المصريين 5 مصري الجنسية وألا يقل عمره عن 21 سنة، ولا يحق للمتقدم سواء فرد أو أسرة التقدم لحجز أكثر من وحدة في الإعلان الواحد.

ولا يجوز للمتقدم أو أسرته الاستفادة من مبادرات التمويل العقاري الصادرة من البنك المركزي، وجميع الوحدات التي سيجري تخصيصها ستكون للأغراض السكنية فقط، ويمنع استخدامها لأي أغراض أخرى.

و لا يجوز للمتقدم أن يكون قد سبق تخصيص وحدة سكنية له سواء في المدن أو المحافظات، سواء كانت بحوزته أو تنازل عنها.