قالت الصحفية منى صفوان:مفارقة توضح لك كيف يفهم اليمنيون السياسة او بالاصح كيف لا يفهمونها
واضافت:فمثلاً .. فصائل الجنوب المطالبة بالانفصال.. ترفع علم دولة الجنوب السابقة، الذي هو علم "جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية " والتي كانت احدى اهم اهدافها السياسية.. "اعادة تحقيق الوحدة اليمنية"!
واختتمت:وقس على هذا اشياء كثيرة غريبة ومربية في اليمن، توضح حجم وفداحة الجهل السياسي..
منى صفوان:هذا اهم هدف لدولة الجنوب في عدن - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 10:23 صباحاً - كلمتك/خاص:
قالت الصحفية منى صفوان:مفارقة توضح لك كيف يفهم اليمنيون السياسة او بالاصح كيف لا يفهمونها
قالت الصحفية منى صفوان:مفارقة توضح لك كيف يفهم اليمنيون السياسة او بالاصح كيف لا يفهمونها
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